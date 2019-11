Ultime Notizie Roma del 18-11-2019 ore 09:10

romadailynews radiogiornale ancora una buona giornata dalla redazione Francesco Vitale in studio causa Politecnico di Hong Kong studenti estraniati all’alba la polizia Ha fatto irruzione per cercare di avere ragione dei circa 200 manifestanti asserragliati la polizia si è girata mi ha fatto sapere che è una sospensione solo temporanea dell’uso della forza per permettere agli studenti di lasciare pacificamente il campus e consegnati alle forze dell’ordine Cambiamo argomento la pioggia non dà tregua allerta rossa in tre regioni l’Arno risparmia Pisa Firenze Pisa tirano quindi un sospiro di sollievo Nel grossetano 500 persone evacuate per la piena del fiume chiusa per alcune ore il l’autobrennero a Roma domani gravemente ferito per la caduta di un albero in Val Martello la neve trascina alberi e detriti sulle abitazioni per il ministro costa il risanamento idrogeologico e la prima opera pubblica del paesevia Venezia è un piccolo inferiore previsto la marea inizia a ritirarsi centro marea registrato un picco di 150 cm raggiunto ieri alle 13:10 in anticipo alle 13:30 previste vie di altezza inferiore di almeno 10 cm alle previsioni iniziali di 160 per il premier Conte dal governo sono previste misure immediate stop ai mutui però è dura la pagina politica Nicola Zingaretti sposta il PD più a sinistra e rilanciando sullo ius soli e sulla modifica dei decreti sicurezza e proponendo una nuova agenda di governo compreso anche un fisco redistributivo Una svolta nel discorso del segretario è l’assemblea Terme che lo mette subito in rotta di collisione con il Movimento 5 Stelle in particolare sulla cittadinanza per i figli degli immigrati col maltempo che flagella l’Italia il futuro di 1000 lavoratori a Taranto in discussione qui si parla di ius soli commenta Luigi Di Maio sono sconcertata una rapido sguardo sulla Formula 1 costa cara Ma nolimite di Lewis Hamilton che nel finale del GP del Brasile speronato la Red Bull di Alexander albon il campione del mondo inglese arrivato terzo al traguardo è stato penalizzato di 5 secondi Così si vede costretto a scendere dal podio sul quale sale Carlos Sainz le Alfa Romeo Racing sono di conseguenza rispettivamente quarta con Kimi Raikkonen e quinta con Antonio Giovinazzi la Renault di Daniel Ricciardo e testa davanti proprio Adami tornare al settimo posto che questa era l’ultima notizia buon proseguimento di ascolto

