Ultime Notizie Roma del 18-11-2019 ore 12:10

romadailynews radiogiornale una Buongiorno della redazione appuntamento con informazione Gabriella Luigi in studio notte di scontri durissimi tra manifestanti arroccati nel Politecnico e la Polizia di Hong Kong che ha registrato un totale di 38 feriti di cui 5 in condizioni gravi nel bilancio stilato dalla Hospital Authority 18 le persone segnalate in condizioni stabili mentre sei sono state dimesse 24 sono in tutto sono state ricoverate tra la mezzanotte e le 7:30 del mattino e Tra questi c’è anche un uomo di 84 anni l’alta Corte dichiara incostituzionale il divieto di indossare maschere emanato dalla governatrice queste le ultime ore di pensione ad Hong Kong tra attivisti Pro democrazia e forze dell’ordine e la premier Giuseppe Conte il ministro degli EsteriDi Maio annunciano l’intenzione di voler ulteriormente abbassare le tasse con la manovra sto lavorando con il ministro dell’economia Gualtieri perché voglio ridurre ancora di più le tasse come ad esempio quella sulle auto aziendali lo annuncia il premier Conte non colloquio con il Corriere della Sera sento di poter accogliere l’appello del presidente del consiglio un obiettivo ambizioso però io ci sto dobbiamo ridurre le tasse aumenta il taglio degli sprechi oggi pomeriggio ho una riunione con i ministri del Movimento abbiamo delle idee da mettere sul tavolo Ha detto il ministro Di Maio negli Stati Uniti almeno 4 persone sono morte altre sei sono rimaste feriti a fresno in California dov’è qualcuno ieri sera forse più dello sparatore entrato in un giardino di casa dove era in corso un party privato è aperto il fuoco sulla gente che sta guardando una partita di football lo rendono noto i media statunitensi tra cui New York Times non è ancora chiaro il motivo del gesto Necchi siano i killer alcuni dei feriti sono stati portati in ospedale inazioni critiche maltempo un treno È deragliato in Val Pusteria questa mattina a causa di una frana nei pressi di rio Pusteria non si segnalano feriti il treno era partito da diretto a Brunico la Val Pusteria risulta attualmente isolata sono bloccati per motivi di sicurezza tutti gli accessi a Venezia si tira un sospiro di sollievo e si tenta di ripartire dopo il terzo Picco di qualità in una settimana Oggi sono riaperte le scuole e musei vaporetti saranno in funzione per le autorità e le persone le attività colpite comincia la conta dei danni resta comunque lo stato di allerta per l’acqua è in corso sul territorio nazionale in alcuni paesi esteri un’operazione dei Carabinieri del comando tutela del patrimonio culturale diretta dalla Procura della Repubblica di Crotone che stanno eseguendo 23 misure cautelari contro i presunti componenti di una holding criminale che gestiva un ingente traffico di Beni Archeologici i reperti provento di scavi clandestini in Calabria venivano esportati in Leccefuori dall’Italia è tutto della redazione Vi auguro un buon proseguimento di ascolto

