Ultime Notizie Roma del 18-11-2019 ore 14:10

romadailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buon pomeriggio della redazione Gabriella Luigi in studio ripenseremo profondamente alcune misure come quelle sulla tassazione delle auto aziendali e la plastica monouso lo scrive Antonio misiani viceministro dell’economia proposito della manovra il MoVimento 5 Stelle mette a punto un pacchetto di emendamenti che contengono alcune misure Echo come il vuoto a rendere per i contenitori di plastica per acqua e bibite saponi detersivi non puoi per le lattine tra le proposte di modifica anche una detrazione fino a €1000 per chi Installa a casa e filtri per l’acqua e €5000 per chi li mette in bar e ristoranti un Ecobonus per alberghi e strutture ricettive ecosostenibili è un programma mangia plastica con incentivi ai Comuni che installano Eco compattatori due mesi in più Inoltre per presentare domanda di indennizzo al fondo per ildei risparmiatori il presidente della sezione specializzata in materia di impresa del tribunale di Milano fissa per il prossimo 27 novembre l’udienza che riguarda il ricorso d’urgenza presentato dai commissari dell’azienda invita i vertici a non porre in essere ulteriori iniziative condotte in ipotesi pregiudizievoli per la piena operatività e funzionalità degli impianti dello stabilimento siderurgico La procura di Milano intanto Indaga anche su eventuali illeciti tributari e Su presunti reati prefallimentari i segretari di CGIL CISL e UIL saranno ricevuti stasera 19:30 al Quirinale per parlare dell’ilva e della crisi industriale del settore tensioni nella notte ad Hong Kong tra attivisti Pro democrazie forze dell’ordine mi condannano l’uso della forza ingiustificato invitano le parti ad astenersi dalla violenza e di impegnarsi in un dialogo costruttivo L’Unione Europea chiede a tutte le parti di rinunciareaccettabile violenza e all’uso della forza in modo da allentare le tensioni e tornare ad un vero dialogo i quotidiani cinesi sostengono che non c’è alcun margine per i compromessi nella lotta contro i versanti antigovernative Ai quali la polizia Ha appena lanciato un ultimatum intimandogli di uscire dal Politecnico dove sono ancora asserragliati passo in avanti nei rapporti diplomatici tra sei d’ucraina Mosca deciso di restituire a Kiev le tre navi sequestrate lo scorso anno al largo della Crimea in seguito ad uno scontro a fuoco in cui sono stati feriti alcuni marinai Ucraina Russia aveva sostenuto che le navi erano entrati illegalmente nelle acque territoriali russe per una provocazione lo fa sapere il ministro degli Esteri Russo serghei lavrov in una nota è tutto della redazione Ti auguro un buon proseguimento di ascolto

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa