Ultime Notizie Roma del 18-11-2019 ore 15:10

romadailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buon pomeriggio dalla redazione Gabriella Luigi in studio il governo pensa a mettere mano nuovamente alla manovra con emendamenti obiettivo ridurre ulteriormente le tasse farlo per esempio sulle auto aziendale la plastica monouso Come scritto da Antonio misiani viceministro del PD all’economia il MoVimento 5 Stelle mette a punto un pacchetto di emendamenti che contengono misure è come il vuoto a rendere per i contenitori di plastica per acqua e bibite saponi Detersivi shampoo e per le lattine tra le proposte di modifiche anche una detrazione fino a €1000 per chi Installa casa i filtri per l’acqua e €5000 per chi mette in bar e ristoranti un Ecobonus per alberghi e strutture ricettive ecosostenibili è un programma mangia plastica con incentivi ai Comuni che installano eccodue mesi in più Inoltre per presentare domanda di indennizzo al fondo per il rimborso dei risparmiatori questi punti su cui si sta lavorando per la manovra il 27 novembre Intanto il presidente della sezione specializzata in materia di impresa del tribunale di Milano ha fissato l’udienza che riguarda il ricorso d’urgenza presentato dai commissari dell’arte e invita i vertici dell’azienda a non porre in essere ulteriori iniziative condotte in ipotesi pregiudizievoli per la piena operatività e funzionalità degli impianti dello stabilimento siderurgico La procura di Milano Indaga anche su eventuali illeciti tributari e Su presunti reati prefallimentari e segretari di CGIL CISL e UIL questa sera alle 19:30 incontreranno al capo dello Stato Sergio Mattarella per discutere sull’ilva e della crisi industriale del settore ad Hong Kong ci sono tante tensioni La scorsa notte e i manifestanti sono ancora asserragliati Interdel Politecnico della città gli Stati Uniti condannano l’uso della forza ingiustificato invitano le parti ad astenersi dalla violenza e di impegnarsi in un dialogo costruttivo anche lui Europea chiede a tutte le parti di rinunciare al inaccettabile violenze all’uso della forza in modo da allentare le tensioni e tornare ad un vero dialogo di quotidiani cinesi sostengono però che non c’è alcun margine per i compromessi nella lotta contro i manifestanti antigovernativi Cambiamo argomento resta fiacca l’economia tedesca stando alle previsioni della bundesbank che prevede una conferma la tendenza anche per la fine dell’anno questa fase di debolezza della congiuntura tedesca andrà presumibilmente avanti anche nell’ultimo trimestre del 2019 si legge nel bollettino di novembre stando le spine pubblicate quest’oggi la situazione non dovrebbero neppure peggiorare in modo apprezzabile intanto la Germania è pronta ad aumentare le risorse destinate alla difesa e alla sicurezza2020 il governo investirà 50 miliardi e 3 nella difesa arrivando la quota dell’1 e 42 % del PIL

