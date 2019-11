Ultime Notizie Roma del 18-11-2019 ore 17:10

romadailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buon pomeriggio dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno ex Ilva il presidente della sezione specializzata in materia di impresa del tribunale di Milano pizza per il prossimo 27 novembre l’udienza che riguarda il ricorso d’urgenza presentato dai commissari della arcelormittal invita i vertici dell’azienda non porre in essere ulteriori iniziative condotte in ipotesi pregiudizievoli per la piena operatività e funzionalità degli impianti dello stabilimento siderurgico di Taranto e Procura di Milano intanto Indaga anche su eventuali illeciti tributari Su presunti reati prefallimentari i segretari di CGIL CISL e UIL saranno ricevuti questa sera alle 19 al Quirinale per parlare dell’ilva e della crisi industriale del settore negli Stati Uniti e condannano l’uso della forza ingiustificato invitano le parti ad astenersi dalla violenza e di impegnarsi in un dialogodescrivere la Russia esercitando un dirigente dell’amministrazione di Trump mentre nell’ex Colonia britannica infuria non gli scontri lui chiede a tutte le parti di rinunciare l’inaccettabile violenze all’uso della forza modo da allentare le tensioni e tornare ad un vero dialogo di quotidiani cinesi intanto sostengono che non c’è alcun margine per i compromessi nella lotta contro i manifestanti antigovernativi Ai quali la polizia appena lanciato un ultimatum intimandogli di uscire dal Politecnico dove sono ancora asserragliati ancora essere in Mosca restituisce all’ucraina le tre navi sequestrate lo scorso anno al largo della Crimea insieme ad uno scontro a cui sono stati feriti alcuni marinai ucraini tra tutti aveva sostenuto che le navi due fratelli corazzati e una rimorchiatore Fossero entrati illegalmente nelle acque territoriali per una provocazione fa sapere il Ministero degli Esteri Russo in una nota l’ultima notizia in chiusura La Germania è pronta ad aumentare le risorse destinate alla difesa e la sicurezza nel 2020 il governo investire nella difesa 50,3 miliardi arrivando la quota del 1,42del 2019 le spese ammontano a 47 miliardi 1,36 330 strada tempo pressione sulla Germania e sugli altri Stati dell’Alleanza affinché investe il 2% del PIL nella difesa e tutto grazie per averci seguito informazioni torna la prossima edizione

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa