Ultime Notizie Roma del 18-11-2019 ore 18:10

romadailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione lunedì 18 novembre in studio Giuliano Ferrigno primo piano di pensierino profondamente ad alcune misure come quella sulla tassazione delle auto aziendali e la plastica monouso scrive Antonio misiani viceministro economia A proposito della manovra il MoVimento 5 Stelle intanto mette a punto un pacchetto di emendamenti che contengono alcune misure Ecco come il vuoto a rendere per i contenitori di plastica per acqua e bibite saponi Detersivi shampoo e per le lattine Alle proposte di modifica anche una detrazione fino a €1000 per chi sta alla cassa i filtri dell’acqua 5000 perché li mette in bar ristoranti alberghi e strutture ricettive ecosostenibili non mangia plastica con incentivi ai Comuni si installano eco-compattatori due mesi in più Inoltre per presentare domanda di indennizzo al fondo per il rimborso dei risparmiatori è il ministro degli Esteri Luigi Di Maiol’ex ministra della Difesa trenta debba lasciare l’alloggio di servizio che le era stato assegnato questa cosa dal mio punto di vista non è accettabile dice ha smesso di fare la minestra due mesi fa ho avuto il tempo lasciare la casa è bene che ora lasci il marito in quanto militare ha diritto a un alloggio può fare domanda e lotterà Affari Di Maio sul canone RAI aggiunge il nostro obiettivo e ridurlo garantendo sempre che la dai Forse più indipendente possibile maltempo il premier Conte assicura che c’è la massima attenzione della Protezione Civile del governo sull’allerta in Italia mentre in Alto Adige ancora attiva l’allerta su una ferrovia è caduta una seconda frana oltre quella che stamattina aveva fatto deragliare un treno al momento la zona risulta isolata nel centro Italia invece una tromba d’aria ha devastato la zona dell’argentario Cercami Pini distrutti Matera infine chiede lo Stato d’emergenza economica in chiusura resta Flacca quella tedesca stando alle previsioni della bundesbank a che prevede una conferma dell’attuale tendenza anche per lal’hanno scritto fase di debolezza della congiuntura tedesca Andrea presumibilmente avanti anche nell’ultimo trimestre del 2019 si legge nel bollettino di novembre della banca centrale stando alle Stime pubblicate oggi la situazione non dovrebbe però neppure in modo apprezzabile è tutto grazie per averci seguito negli USA tornano alla prossima edizione

