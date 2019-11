Ultime Notizie Roma del 18-11-2019 ore 20:10

romadailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione Giuliano Ferrigno si terrà il 27 novembre l’udienza sul ricorso d’urgenza dei commissari del ex-ilva contro arcelormittal il presidente della sezione imprese del tribunale di Milano invita i vertici dell’azienda non fermare gli impianti dello stabilimento siderurgico Il procuratore di Taranto ha delegato le Fiamme Gialle alle indagini contro ignoti su presunte condotte illecite del gruppo Franco indiano come l’istruzione è di mezzi di produzione propria azione indebita la procura di Milano Indaga anche su eventuali illeciti tributari Su presunti reati prefallimentari i segretari di CGIL CISL e UIL questa sera sono saliti al Quirinale l’allarme degli autotrasportatori di Confindustria abbiamo 150 milioni da incassare dallo Stato e l’indotto avanza 60-70 milioni da mital Cambiamo argomento è tenuta sotto sequestro in Somalia da un gruppo islamistazia Titti viale shabab Silvia Romano La cooperante Milanese rapita in Kenya il 20 novembre dello scorso anno e poi trasferita in territorio somalo che quanto emerge dagli sviluppi dell’indagine della procura di Roma e dei Carabinieri del Ros inquirenti stanno valutando l’ipotesi di inviare una rogatoria internazionale autorità somale andiamo ad Hong Kong perché l’ambasciatore della ex colonia britannica Londra sottolinea oggi la protesta ma ormai nulla a che fare tu la cosiddetta democrazia ammira minare il modello un paese due sistemi di Pechino non resterà con le mani in mano se lo scenario di incontrollabile abbiamo sufficiente determinazione per mettere fine ai disordini infine torna a denunciare i commenti responsabili del governo britannico sollecitata non interferire negli affari interni te la cena andiamo negli Stati Uniti chiusura Donald Trump apre alla possibilità di una deposizione la camera nell’indagine su un suo possibile impeachment idea avanzata dallo speaker Nancy pelosi mi piace e la valuterò Twitteramericano è tutto grazie per averci seguito o legnoso tornano alla prossima edizione

