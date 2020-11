Ultime Notizie Roma del 18-11-2020 ore 13:10

romadailynews radiogiornale Buongiorno dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno dopo il via libera del Consiglio dei Ministri la legge di bilancio devono avere attesa oggi in Parlamento Maxi intervento da 38 miliardi che potrebbe non bastare visto che si pensa a un nuovo spostamento di 20 miliardi gli statali si dicono insoddisfatti le misure e proclamano lo sciopero per il 9 dicembre ho già preso il Giudizio della commissione europea sulla legge di bilancio sul fronte territorio di Franca Gentiloni servizi preoccupato per lo stallo causato dal vetro di Ungheria c’è un accordo tra emergenze e protezione civile in Calabria da oggi l’associazione Umanitaria di Gino Strada fornirà supporto nel covid hotel e nei triage negli ospedali e si occuperà della gestione dei nosocomi da campo prima io ti dice certo che strada da un importante contributo per permettere alla Calabria di uscire dalla crisi sanitaria definisce il fondatore di Emergency un patrimonio che va protetto ierimissioni anche di gaudio da commissario per la sanità della Regione quindi il bilancio di ieri Picco di decessi giornalieri da coronavirus in Italia 731 quelli registrati responsabili dell’aumento dei contatti con il rapporto tra testo e positività che scende di 2,5 punti al 15,4% 2191 i nuovi casi su 208458 tamponi da oggi l’Abruzzo diventa zona rossa e anche la Puglia si avvierebbe a diventarlo la conferenza delle regioni propone al governo l’uso di 5 indicatori per definire la fascia al rischio con gli attuali 21 lo richiede ai criteri più semplici ma speranza e l’istituto superiore di sanità chiudono degli Stati Uniti in chiusura perché Donald Trump licenzia il capo della Cyber sicurezza per aver definito le elezioni 2020 le più sicure della storia americana l’unica cosa sicura delle elezioni 2020 Twitta tram perché sono state virtualmente impenetrabili Ha poteri stranieri la cortedella Pennsylvania infligge una nuova sconfitta alla campagna del presidente uscente stabilendo che i responsabili delle operazioni di voto non hanno ostacolato i funzionari di Trump nel monitorare lo scrutinio Chi è il presidente americano anche Dal Senato che blocca la nomina dei giudici Antonella Fede i repubblicani del Michigan e credono e dicono sì alla stazione dei voti prima si erano opposti è tutto per il momento Grazie per averci seguito le news e tornano la prossima edizione

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa