Ultime Notizie Roma del 18-11-2020 ore 14:10

romadailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione alla microfono Ferrigno bilancio dell’emergenza coronavirus Picco di decessi giornalieri da coronavirus in Italia 731 quelli registrati ieri resta stabile invece l’aumento dei montaggi con il rapporto tra test e positività che scende di 2,5 punti al 15,4% 32191 nuovi casi su 208458 tamponi diventa zona rossa e anche la Puglia si avvierebbe diventarlo la conferenza delle regioni propone al governo all’uso di 5 indicatori per definire la fascia di rischio contro gli attuali 21 ti chiede i criteri più semplici ma speranza e l’istituto superiore di sanità chiudono gli esseri le forze di difesa israeliane annunciano via Twitter questa mattina deve colpire obiettivi iraniani siriani in Siria hanno posizionato ordigni esplosivi improvvisati vicino alla linea Alfa per quelabbiamo quindi colpito vetri delle forze iraniane delle Forze Armate siriane scrive su Twitter l’esercito italiano nella vita dice di avere colpito strutture di stoccaggio generali e complessi militari specificando che le batterie di missili terra-aria siriani sono stati centrati andiamo in Giappone la mia continua a pesare come un macigno sul trasporto aereo vittima alla filiale giapponese del vettore a basso costo Air Asia i vasi in Malesia con scritta di chiedere la bancarotta a causa del crollo prolungato della domanda ha comunicato che non sarà in grado di rimborsare il 23 mila biglietti zainetti e che i suoi debiti ammontano a circa 21,7 miliardi di Yen è l’equivalente di 175 milioni di euro e chiusura Sport l’Italia sfida questa sera a Sarajevo la Bosnia in National League con gli azzurri che cercano la vittoria per conquistare il primo posto nel girone tra i bosniaci positiva il cavoil portiere oggi in casa Lazio visite mediche per immobile dopo l’isolamento tutti negativi ieri i tamponi invece e la Fiorentina è tutto per il momento Grazie per averci seguito le cose tornano alla prossima edizione

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa