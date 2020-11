Ultime Notizie Roma del 18-11-2020 ore 20:10

romadailynews radiogiornale appuntamento con informazione Buonasera dalla redazione Gabriele Luigi in studio e nuovi casi di covid registrati nelle ultime 24 ore sono oltre 34 mila i decessi sono stati 753 cara invece l’incidenza dei positivi sul numero di tamponi effettuati 14% i pazienti covid occupano il 42% dei posti in terapia intensiva il 12% Oltre la soglia critica del 30% un dato che riguarda 17 su 21 mentre i posti nei reparti di medicina occupati da pazienti covid e sono al 51% a livello nazionale rispetto a una soglia del 40% i medici di famiglia sono in stato di agitazione in questa seconda fase stiamo assistendo anche al collasso del territorio troppi colleghi contagiati studi scoperti dicono i medici faremo di tutto per passare un Natale il più normale possibileinsicurezza con le nostre città illuminate le nostre tradizioni e le nostre famiglie lo ha detto il governatore della Liguria Toti Domani ci sarà l’incontro tra governo e regioni proprio per parlare di dati e misure del prossimo mese Cambiamo argomento esponenti politici di sinistra come la sindaca di Parigi Anne hidalgo ecologisti personalità del mondo della cultura associativo si sono riuniti in Francia in una petizione lanciata con l’obiettivo di boicottare la piattaforma di vendita on-line Amazon durante il periodo di Natale in Italia Salvini che rilancia l’iniziativa Natale si chiama zone favorendo gli acquisti nei negozi Cosa ne pensate chiede su Twitter il leader della Lega è tutto della redazione Vi auguro una buona serata

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa