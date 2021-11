Ultime Notizie Roma del 18-11-2021 ore 18:10

romadailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno ancora l’emergenza covid in primo piano negli ultimi 7 giorni ho vinto i nuovi casi quasi 55 mila contro i 41 mila di una settimana fa crescono anche i decessi 402 7 giorni fa erano tre 130 e quanto emerge dal monitoraggio indipendente della fondazione gimbe ha fatto il raffronto tra la settimana 10 16 novembre 2021 e quella precedente in salita anche i casi attualmente positivi il numero delle persone in isolamento domiciliare i ricoveri con sintomi della terapia intensiva che sono 481 control and 421 di una settimana fa e la quarta settimana consecutiva di Chiara Nino cartabellotta presidente di Gilda e ti confermo a livello nazionale un incremento di nuovi casi di settimana in 84 province Ti registro un incidente a pari o superiore a 50 casi per 100.000 abitanti in Campania Friuli Venezia Giulia Lazio Liguria Marche Umbria e Veneto in 7 province si contano Altri 150 casi per 100.000 abitantiTrieste Bolzano Gorizia La Spezia Forli Cesena Padova e Vicenza di fronte a questi numeri concludi Caltabellotta È inaccettabile che gli amministratori non abbiano introdotto restrizioni locali se pure impopolari accettando il rischio che la diffusione del contagio trascini l’intera regione in zona gialla che c’è un nuovo Braccio di Ferro sul green pass chiusure Mirate lockdown leggeri misure restrittive mettono di nuovo al centro e utilizzo del certificato verde rafforzato vero Lascia solo per i vaccinati per l’attività ricreativa operanti nelle regioni che cambieranno colore Walter Ricciardi consulente del ministro speranza propone di irrigidire le misure per il rilascio dei pass accendendo il confronto necessario per delle per una linea comune tra regioni e Governo altro Germania travolte dalla quarta Ondata hanno già introdotto il cosiddetto sistema 2G così al Green Park spetta solo a chi è vaccinato guarito dal covid e non sa chi fa un tampone in modo per incentivare le vaccinazioni e introdurre restrizioni invariato il mondo del lavoro con il in parte mi lasciate vaccinati Quality a chi ha un tampone negativo e ha proposto che cercano di aggregare consente Dov’è nato Rick e si vedranno ela loro posizione All’attenzione del governo alla conferenza stato regioni e convocata dal ministro Mariastella Gelmini in Austria a causa del drammatico andamento della pandemia nell’under Salisburgo lunedì scatta da un generale tutta la popolazione non solo per i non vaccinati non abbiamo più grande di margine di manovra ha detto il governatore lockdown durerà alcune settimane si è reso necessario per permettere l’operatività degli ospedali a questo punto nel paese hai più scuse neanche un generale nazionale con un incidenza di 971 era l’ultima notizia per il momento informazione torna alla prossima edizione

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa