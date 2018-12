Ultime Notizie Roma del 18-12-2018 ore 07:10

romadailynews radiogiornale Buongiorno dalla redazione Gabriella Luigi in studio appuntamento con l’informazione in apertura della politica cambi ancora la manovra che slitta in Parlamento L’approdo in Senato è previsto per venerdì la Commissione Europea da più tempo Alitalia l’argomento non è all’ordine del giorno della riunione di mercoledì l’ultimo dell’anno che il tesoro inviato a Bruxelles il nuovo schema della legge di bilancio con Italia anche alle misure di bandiera di lega e 5stelle 2 miliardi in meno per quota 100 sulle pensioni annunciato Salvini che dice l’Unione Europea di non fare figli e figliastri mentre si restringe la platea del Lego sconto e la tassa sulle auto inquinanti sarà applicata solo su SUV e Supercar il taglio delle pensioni d’oro Partirà da €100000 lordi l’anno anziché dellaCamila ieri sera nuovo vertice con il ministro dell’economia Giovanni Tria non si può garantire sicurezza alle popolazioni se non se ne rispettano i diritti umani per essere qui sicuro il mondo ha bisogno di equità e di libertà queste le parole del capo dello Stato Sergio Mattarella affidate agli Ambasciatori nel discorso di fine anno al corpo diplomatico al Quirinale il capo dello stato anche sottolineato lo straordinario successo del cammino europeo in termini di Pace in Calabria inchiesta su appalti pilotati bufera sul Presidente della Regione Oliverio del PD Lecciso l’obbligo di dimora nel comune di residenza sulla cosa che abuso d’ufficio nell’ambito di un’operazione della Guardia di Finanza a Cosenza mentre la dda di Catanzaro aveva chiesto gli arresti domiciliari Oliverio parla di Accuse infamanti e non c’è lo sciopero dellapolveroni sono il vero regalo alla mafia ha detto lo sport in chiusura a calcio il posticipo della 16esima di campionato l’Atalanta ha battuto la Lazio per 1 a 0 questa sera si chiude la sedicesima di serie A con il secondo posticipo Bologna Milan è tutto dalla redazione buona giornata

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa