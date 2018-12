Ultime Notizie Roma del 18-12-2018 ore 10:10

romadailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buongiorno dalla redazione Gabriele Aluigi studio Cambia ancora la manovra di bilancio che slitta in Parlamento L’approdo in aula al senato è previsto per venerdì la Commissione Europea da più tempo Alitalia l’argomento non è all’ordine del giorno della riunione di domani ultima dell’anno si restringe la platea delle con sconto e la terza inquinanti sarà applicata solo su SUV e Supercar se superano di una certa quota un limite prefissato di emissioni di CO2 il taglio alle pensioni d’oro a partire da €100000 lordi l’anno anziché 90000 è la presidente cinese XI jinping Promette un nuovo miracolo che impressione era il mondo come Morandi 40 anni l’apertura e riforma il presidente ha ricordato che con una civilizzazione di oltre 5000 anni nessuno può dire alla Cina quello che vedo non deve fare queste le sue parole il presidente statunitense Donald Trump contro la federariserva incredibile che con un dollaro forte nessuna inflazione stia Considerando un altro aumento dei tassi ha commentato l’inquilino della Casa Bianca il capo dello Stato Sergio Mattarella consegna un messaggio di Ambasciatori italiani non si può garantire sicurezza alle popolazioni se non se ne rispettano i diritti umani queste le sue parole nel discorso di fine anno al corpo diplomatico al Quirinale il capo dello Stato sottolineato lo straordinario successo del cammino europeo in termini di pace e benessere crescita sociale non offuscato in alcun modo dai limiti che ha manifestato inchiesta su appalti pilotati in Calabria ed è bufera sul governatore PD Oliverio obbligo di dimora per l’accusa di abuso d’ufficio nell’ambito di un’operazione della Guardia di Finanza a Cosenza Oliverio parla di Accuse infamanti annuncia lo sciopero della fame i polveroni sono il vero regalo alla mafia ha detto il Presidente della Regione Calabria sport e calcio Lazio KO ieri sera a Bergamo nel postil cibo della sedicesima di campionato Atalanta vinto per 1 a 0 questa sera l’ultimo posticipo Bologna Milan in serie B Verona Pescara 3 a 1 ieri anche i sorteggi delle coppe europee agli ottavi di finale la Juventus trova l’atlético Madrid la prima in trasferta a Roma con la prima lo stadio Olimpico ospiterà il porto ai sedicesimi di finale di Europa League dell’Inter sera contro Rapid Vienna il Napoli a Zurigo e la Lazio con il Siviglia è tutto dalla redazione buona giornata

