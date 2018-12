Ultime Notizie Roma del 18-12-2018 ore 11:10

romadailynews radiogiornale trovati dalla redazione in studio Roberta Frascarelli il dialogo continua tra la commissione Unione Europea e l’Italia su bilancio 2019 i commissari Don Brocchi è molto vicini sono in contatto con il ministro Tria il governo italiano ha inviato a Bruxelles uno schema con il nuovo quadro macroeconomico con il deficit al 2,04% e le misure della manovra Nella Manovra non ci sono gli interessi dei partiti e dei soliti che hanno comandato Ma i sogni di chi vuole cambiare l’Italia lo afferma in un lungo video su Facebook il vicepremier Luigi Di Maio Mi auguro che a Bruxelles rincara il Ministro dell’Interno Matteo Salvini ci sia buon senso e non ha figli e figliastri non si può garantire sicurezza alle popolazioni se non se ne rispettano i diritti umani per essere più sicuro il mondo ha bisogno di EquitaliaLibertà lo ha detto il presidente Sergio Mattarella ricevendo il corpo diplomatico al Quirinale l’ecotassa resta ma interesserà soltanto le auto di lusso e il Suv non le vetture di piccola cilindrata come la Fiat Panda e arriva il bonus per Chi acquista macchine con basse emissioni uno sconto che arriverà fino a €6000 per le meno inquinanti quelle con le missioni di cine allo zero prevalentemente ibride ed elettriche si profila così sistema di bonus malus ambientale per le auto per il governo sta mettendo appunto Nella Manovra finanziaria di Trieste con l’ausilio della dia di Napoli di Milano di Padova e di Bologna e non chiede la Guardia di Finanza del capoluogo Giuliano stai seguendo 7 ordinanze di custodia cautelare in carcere disposte dal gip del tribunale di Trieste nei confronti di soggetti accusati di estorsione aggravata dal metodo mafioso per avere costretto a professionisti e imprenditori italiani e stranieri attraverso minacce e intimidazioni a rinunciare ingenti creditiper favorire gli interessi del clan camorristico dei casalesi il presidente cinese XI jinping’s Promette un nuovo miracolo persino più grande che impressione era il mondo come Morandi Guardami d’apertura e riforme alla base del Miracolo utile a sollevare dalla povertà 740 milioni di persone portare Pechino a ruolo di secondo economia mondiale si è ricordato che con una civilizzazione di oltre 5000 anni nessuno può dire la Cila quello che deve o non deve fare ed è tutto per ora Grazie dell’attenzione puntamento alle prossime news

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa