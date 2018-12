Ultime Notizie Roma del 18-12-2018 ore 13:10

romadailynews radiogiornale hai trovati dalla redazione in studio Roberta Frascarelli una ragazza di 18 anni si è data fuoco questa mattina poco prima delle 7:00 non piazzale adibito a parcheggio a Vado Ligure Savona subito soccorsa dai sanitari dai Vigili del Fuoco è sopravvissuta ma gravi ustioni sul corpo per le palle attualmente ricoverata all’ospedale San Martino di Genova ancora da chiarire le ragioni del gesto con il quale la ragazza emulato il padre nel 2013 Infatti Duomo un artigiano di 47 anni si tolse la vita nello stesso modo e nello stesso piazzale siamo ampiamente superato il livello di guardia sulla legge di bilancio l’incapacità di questa maggioranza ci ha trascinati in piena emergenza Democratica chiediamo che il presidente Conte vengo subito in aula spiegare le ragioni di questo intollerabile ritardo se con te non era ancora una volta il Senato siamo pronti a mettere in pratica la più estrema delle proteste occupal’aula è un appello che rivolgiamo anche agli altri gruppi di opposizione lo dichiara il capogruppo del PD a Palazzo Madama Andrea Marcucci mancando la prova di un accordo corruttivo Unico difetto ha la prova di un coinvolgimento di Scaroni è bella nella vicenda relativa alle comete aggiudicate a Saipem e neppure dato rinvenire una qualche coinvolgimento della indennità l’episodio corruttivo è scritto nelle Motivazioni della sentenza del processo sul caso Eni Saipem Algeria nel quale lettera di Paolo Scaroni è il manager del gruppo sono stati assolti mentre sono stati condannati Saipem e i suoi dirigenti più gli imputati algerino una grande vittoria per Roma ai Romani il governo sta mantenendo le promesse ha stanziato i fondi per il rifacimento delle strade ulteriori fondi per il trasporto pubblico verrà impiegato l’esercito è il genio militare per rifare le strade di Roma così la sindaca di Roma Virginia raggi l’accordo per usare l’esercito per le buche di Roma è contenuto in un emendamento alla manovra probabilmenteprima dei lavori e di 240 milioni di euro i lavori potrebbero interessare 200 km di strade romane una clochard algerino di 51 anni è morto La notte scorsa all’interno della sala d’attesa della stazione ferroviaria di Porta Genova Milano sul corpo non ha segni evidenti di violenza secondo quanto emerso Dai primi accertamenti dei Carabinieri l’uomo avrebbe avuto un infarto mentre dormiva su una delle panchine della stanza su di lui Inoltre la puntata una telecamera di sorveglianza che non ha registrato nulla di anomalo la dinamica è stata confermata da altri due senzatetto si conoscevano l’uomo col nome di Aziz & che dormivano a pochi metri da lui lavoriamo giorno e notte con le autorità italiane per conciliare le misure che vogliono varare con il rispetto delle regole di bilancio l’ho detto ai microfoni dell’emittente francesetti El Il commissario europeo gli affari economici Pierre moscovici Ha ribadito che la Francia sarà l’unico paese a superare il 3% di deficit e nel 200019:00 e non ci saranno sanzioni ci fermiamo qui Grazie per l’attenzione e vi diamo appuntamento alle prossime news

