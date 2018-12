Ultime Notizie Roma del 18-12-2018 ore 15:10

romadailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione studio Roberta Frascarelli il ministro brasiliano della Pubblica Sicurezza non esclude che Cesare Battisti condannato in Italia per omicidio ricercato per essere estradato sia fuggito dal Brasile parlando alla radio CBN ha spiegato che questa ipotesi è fra quelle prese in considerazione dagli uomini della Polizia Federale alla domanda dell’intervistatore sulla possibile fuga di Battisti Il ministro Infatti ha messo è una possibilità non so dire se alta ma è una possibilità non metteremo premio Wanted lasciamo al film è quella roba lì Ma sono fiducioso sul fatto che si possa risolvere positivamente così Matteo Salvini rispondendo ad una domanda su un eventuale ricompensa per la cattura del terrorista Cesare Battisti il vicepresidente della commissione dombrovskis e il commissario moscovicidanno domani durante la riunione della commissione il punto della situazione sui lavori sul bilancio italiano lo ha annunciato la portavoce del presidente junker secondo cui tutte le opzioni sono aperte ed è interamente nelle mani dei commissari discutere su possibili decisioni due giornate di sciopero nazionale a gennaio 2019 ad annunciarle sono le organizzazioni sindacali della dirigenza medica veterinaria sanitaria del Servizio Sanitario Nazionale che giudicano deludente la manovra economica approvata la camera e chiedono sostanziali modifiche al Senato il nome della sanità pubblica e del lavoro dei suoi professionisti gli impegni assunti dopo lo sciopero del 23 novembre fermano appaiono in gran parte disatteso è la legge di bilancio e i decreti collegati appaiono ciechi e non vedere il baratro in cui la salita sta precipitando nel 2018 il Colosseo avuto 7,4 milioni di visitatori 5,7% in più del 2017annunciato il direttore del parco archeologico del Colosseo Alfonsina Russo In occasione della presentazione del nuovo logo e del nuovo sito del parco archeologico dopo tre anni di calo tornano a crescere le violenze contro i giornalisti nel mondo secondo l’ultimo bilancio reporter senza frontiere pubblicato oggi 80 giornalisti sono stati uccisi nell’esercizio della loro professione lo scorso anno erano stati 65 Inoltre 348 attualmente detenuti e60 in ostaggio dati in aumento che mostrano una violenza inedita contro i giornalisti scrive lo NG secondo cui negli ultimi 10 anni sono stati oltre te certi giornalisti uccisi al lavoro ed è tutto per ora dalla redazione appuntamento alle prossime news

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa