Ultime Notizie Roma del 18-12-2018 ore 16:10

romadailynews radiogiornale pomeriggio dalla redazione in studio Roberta Frascarelli abbiamo ampiamente superato il livello di guardia sulla legge di bilancio l’incapacità di questa maggioranza ci ha trascinati in piena emergenza Democratica chiediamo che il presidente Conte venga subito in aula spiegare le ragioni di questa intollerabile ritardo se con te io era ancora una volta il Senato siamo pronti a mettere in pratica la più estrema delle proteste occuperemo l’aula è un appello che rivolgiamo anche gli altri gruppi di opposizione lo dichiara il capogruppo del PD a Palazzo Madama Andrea Marcucci mi sembra che l’Italia continui a collezionare brutte figure in un balletto tra due forze politiche che cercano di ritagliare qualche punto di decimale con questa manovra andiamo dritto verso la ricezione così il Presidente del Parlamento Europeo Antonio tajani sulla manovra economica i conti fatti dal governo erano sbagliati Questa è una manovra fatta da ditanti allo sbaraglio aggiungerei anche ministro brasiliano della Pubblica Sicurezza non esclude che Cesare Battisti condannato in Italia per omicidio ricercato per essere estradato sia fuggito dal Brasile parlando alla radio chi viene ha spiegato che questa ipotesi è fra quelle preso in considerazione dagli uomini della Polizia Federale i ragazzi dai 15 ai 29 anni che non studiano e non lavorano i cosiddetti neet sono quasi uno su quattro nel 2017 il 24,1% stabili rispetto all’anno precedente secondo il rapporto BES 2018 dell’estate e aumentano le uscite precoci dal sistema scolastico per la prima volta dopo 10 anni di ininterrotta diminuzione inizi della politica vergogna della vita pubblica sono per il papà la corruzione in forma di appropriazione indebita dei beni pubblici ogni strumentalizzazione delle persone la negazione del diritto il non rispetto delle regole comunitarie l’arricchimento illegalela giustificazione del potere mediante la forza o col pretesto arbitrario Della Ragion di Stato la tendenza a perpetuarsi nel potere la xenofobia e razzismo il rifiuto di prendersi cura della terra lo sfruttamento limitato delle risorse naturali il disprezzo dei costretti all’esilio hai tutto dalla redazione appuntamento ai nuovi aggiornamenti

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa