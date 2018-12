Ultime Notizie Roma del 18-12-2018 ore 17:10

romadailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno martedì 18 dicembre spazio all’informazione prosegue il dibattito sulla manovra la commissione bilancio al senato è in stand-by ed è in arrivo un pacchetto di 19 emendamenti del governo ma le posizioni chiedono al ministro Tria di venire a spiegare la trattativa con Bruxelles e il PD appunti di riferire in aula pronta altrimenti ad occuparla l’Unione Europea da più tempo a Roma moscovici fa sapere di essere al lavoro nella trattativa con la tua vita italiana finché oltre alla Francia e pure l’Italia sia sanzionata il ministro Salvini afferma moscoviti Meglio tardi che mai domani commissari Unione Europea faranno il punto della situazione sui lavori sul bilancio italiano virile ministro brasiliano della Pubblica Sicurezza non esclude che Cesare Battisti condannato in Italia per omicidio ricercato per essere estradato sia fuggito dal Brasile il ministro ha spiegato ad una radio che questa ipotesi è tra quelle prese in considerazione dagli uomini della poliziafederale alla domanda dell’intervistatore sulla possibile fuga di Battisti Il ministro ha messo è una possibilità non so dire che alta ma è una possibilità andiamo di mattina perché il presidente il TG impegni prometto un nuovo miracolo che impressione dal mondo commemorando i 40 anni l’apertura di forma per Ma che nessuno può dire alla Cina quello che deve o non deve fare il processo riformatore prosegui la piega ma non sarà facile potrebbero arrivare sempre improvvise il presidente cinese ribadisce poi che Pechino Si oppone risolutamente egemonia e autoritarismo e sul piano territoriale afferma la validità dei rapporti con Hong Kong e Macao in aderenza al modello un paese due sistemi di principio sulla unica 50 Taiwan con cui i rapporti sono pessimi per le spinte autonomiste della presidente Taiwan e tutto grazie per averci seguito l’informazione locale torna alla prossima edizione

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa