Ultime Notizie Roma del 18-12-2018 ore 18:10

romadailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno danno nel rapporto 2018 chi state le misure del Benessere equo e sostenibile in Italia ma non la soddisfazione per la propria vita progressi dal lavoro e Conciliazione dei tempi di vita 77% degli indicatori con variazioni positive al benessere economico 80% e all’innovazione ricerca creatività 86% ma le relazioni sociali oltre un terzo degli indicatori in peggioramento mostrano le maggiori criticità male anche la voce salute istruzione creste la prima volta dopo 10 anni di abbandono scolastico mentre cala la fiducia nei partiti la cronaca una ragazza di 18 anni si è data fuoco questa mattina in un Piazzale adibito a parcheggio a Vado Ligure in provincia di Savona subito soccorsa sopravvissuta ma gravi ustioni sul corpo per le quali è ricoverata all’ospedale San Martino di Genova da chiarire le ragioni del gesto con cui la giovane ha emulato il padre nel 2013 Infatti l’uomo artigiano di Quaraa 7 anni si toglie la vita nello stesso modo e nello stesso piazzale Allora il dramma era stato causato da gravi motivi di salute dà problemi economici Cambiamo argomento lo sfratto sicurezza Ma sarà ottimizzato fa sapere i binari non tutti e tu ragioni e finalità della legge sui migranti confermata la modalità di accoglienza integrata che vede i sindaci protagonisti 877 progetti finanziati 35881 posti privato 125 comuni interessati più di 27000 persone accolte con le nuove norme invariate le tutele di chi fugge da situazioni a rischio tipizzate previste specifiche situazioni come guerre future esigenze umanitarie Papa Francesco afferma nonna sostenibili discorsi politici che accusano I migranti di tutti i mali e prima mi poveri che la speranza rapporto oxfam sono 120 mila I migranti vulnerabili e ci sono spot il calcio Ti odio via dal Manchester United con effetto immediato il tecnico portoghese paga i deludenti risultati della prima parte della stagione al quale hanno annunciato l’addio evitando di chiarire se sia stato esoneratotecnico si sia dimesso con una formula volutamente vaga per evitare complicazioni legali dal momento che gli avvocati delle due parti stanno lavorando per trovare una soluzione per la rescissione del contratto è l’indennizzo al portoghese legato allo United fino a 2000 denti sarà Con ogni probabilità Michael curry che già assistente di Mourinho Il traghettatore della squadra fino al termine della stagione è tutto grazie per averci seguito le news tornano alla prossima edizione

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa