Ultime Notizie Roma del 18-12-2018 ore 19:10

romadailynews radiogiornale un nuovo appuntamento con all’informazione Buonasera dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno nuovo ponte a Genova sarà costruito da Salini insieme con Fincantieri italferr il progetto secondo quanto apprende l’ANSA oggi sarà eseguito da italservice l’idea dell’architetto Renzo Piano alle 17:00 Oggi c’è stata la presentazione ufficiale da parte del commissario per la ricostruzione sindaco di Genova Marco Bucci chi ha una retata con decine di Vermeer hg forse un centinaio seconda con i media locali stata compiuta dalla polizia keniana in due villaggi a nord di Malindi nell’ambito delle ricerche di Silvia Costanza Romano La cooperante Milanese la pipa in Kenya il mese scorso Intanto in Brasile continua la caccia Cesare Battisti Ministro della Pubblica Sicurezza non esclude che la membro del pacco sia fuggito dal paese andiamo nel Regno Unito calcio gli hotel Mourinho via dal Manchester United con effetto immediato il tecnico portoghesedeludenti risultati della prima parte della stagione la squadra ne ha annunciato l’addio senza chiarire se il tecnico sia stato esonerato o si sia dimesso per evitare complicazioni legali Con ogni probabilità sarà Michael carrick l’assistente di Mourinho Il traghettatore della spalla fino al termine della stagione così intanto l’Azzurra Nicol delago 22 anni gardenese doc classificata seconda nella discesa di Coppa del Mondo in Val Gardena sulla pizza che per la prima volta ospitato una gara donna con chiusura l’ultima notizia doppio esposto del PD Alla Corte dei Conti all’autorità anticorruzione contro le nomine dei vice direttori Rai Il deputato Michele anzaldi denuncia che nell’ultimo CDA ad amministratore delegato ha comunicato la nomina di 29 vice direttore del Tg1 Tg2 Tg3 TGR Il Giornale Radio e di un contenitore al TGR e chiede di verificare l’eventuale danno patrimoniale l’azienda sostiene che sono state rispettate le regole del contratto di lavoro giornalistico delle prerogative dei direttori di testata è tutto grazie per averci seguito le news tornano alla prossima edizione

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa