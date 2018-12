Ultime Notizie Roma del 18-12-2018 ore 20:10

romadailynews radiogiornale Nuovo appuntamento con l’informazione Buonasera dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno e continua il dialogo tra il Governo italiano e l’Unione Europea sulla manovra economica domani commissari incrociato con una Giuseppe Conte aggiorneranno il collegio tutte le opzioni sono aperte fanno sapere da Bruxelles in arrivo in commissione bilancio Senato un pacchetto di 19 emendamenti del governo Arriva un nuovo milleproroghe slitta l’entrata in vigore della riforma delle intercettazioni le opposizioni chiedono al governo di spiegare in aula le trattativa con a Bruxelles fronte ad occuparla la cronaca una ragazza di 18 anni si è andata a fuoco questa mattina in un Piazzale a Vado Ligure in provincia di Savona subito soccorso e sopravvissuta ma gravi ustioni sul corpo per le quali è ricoverata all’ospedale San Martino di Genova da chiarire le ragioni del gesto con cui la giovane hai mollato il padre nel 2013 in quel luogo l’uomo artigiano di 47 anni si toglie la vita nello stesso modo che mi ama il momento due giorni di sciopero nazionale a gennaio 2019ad annunciarlo il sono le organizzazioni sindacali della dirigenza medica veterinaria sanitaria del servizio Nazionale che giudicano deludente la manovra economica approvata alla camera e chiedono sostanziali modifiche al Senato ritengono che gli impegni assunti dopo lo sciopero del 23 novembre siano stati disattesi è che la sanità sta precipitando l’ultima notizia in chiusura migliorano nel rapporto 2018 Istat le misure del Benessere equo e sostenibile in Italia ma non la soddisfazione per la propria vita progressi dal lavoro e Conciliazione dei tempi di vita 67% degli indicatori comprare azioni positive al benessere economico 80% all’innovazione ricerca creatività 86% ma le relazioni sociali oltre un terzo degli indicatori in peggioramento mostrano le maggiori criticità male anche la voce salute istruzione crescere per la prima volta dopo 10 anni l’abbandono scolastico mentre cala la fiducia nei partiti tutto grazie per averci seguito l’informazione e torna alla prossima edizione

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa