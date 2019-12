Ultime Notizie Roma del 18-12-2019 ore 07:10

romadailynews radiogiornale Buongiorno dalla redazione da Francesco Vitale in studio tensione nel Movimento 5 Stelle sui senatori transfughi di incidenti sulla commissione d’inchiesta banche Grillo arriva a Roma incontra Deputati e senatori del Movimento chiedendo di sostenere leader Di Maio cerca di rilanciare la maggioranza anche con te mettendo al centro della strada della lotta all’evasione Salvini propone dialogo al governo fare 5 cose insieme in fretta cambiare paese tornare a votare a parte la fusione che porterà la nascita del quarto costruttore d’auto mondiale atteso stamani prima dell’apertura dei mercati l’annuncio dell’Alleanza tra Fiat Chrysler Peugeot dopo il via libera ieri dei due borsa poi si conference call congiunta con gli analisti Fiat Chrysler Peugeot assieme hanno venduto quasi 3,2 milioni di vetture in Europa negli ultimi 11 mesi Cambiamo argomento Salvini afferma che il tribunale dei ministri di Cataniaritieni colpevole di sequestro di persona aggravato dall’abuso di potere che rischia fino a 15 anni di carcere di Maio intanto rientro dalla Libia annuncia con Sunrise ci sentiremo entro oggi per aggiornarci sul sito della missione che con attar ci vediamo nelle prossime settimane a Roma Patronelli attacca bankitalia evidente che non esercita fino in fondo alla sua funzione di vigilanza cosa che è costata di molte banche molte famiglie afferma il ministro dello sviluppo economico in caso Banca Popolare di Bari la procura di Bari ha acquisito la registrazione audio in cui l’allora amministratore delegato de bustis parla di conti e management il responsabile l’eliseo ha nominato il nuovo segretario di stato per le pensioni e Lauren perpetrare Il 53enne deputato diemar il sindacato radicale arrivi Tanti blackout provocati ieri in tutta la Francia nella quarta giornata di proteste contro governo e su progetto di riforma delle pensioni e nel giorno del suo ottantesimo compleanno Papa Francesco abolito ieri Il segretoi casi di abusi sessuali commessi da Chierici su minori Bergoglio anche stabilito che il reato di pedopornografia sussista pin quando i soggetti ripresi nelle immagini abbiano 18 anni non più 14 abolita anche la norma secondo cui avvocato e procuratore debbano essere sacerdoti e oggi la camera americana vota l’impeachment di Trump previste 7 ore di dibattito seguite dal voto separato su Ognuno di articoli secondo le Stime del New York Times i democratici hanno 218 voti a favore mentre i contrari Al momento sono 169 repubblicani due gli indecisi però si parla della lettera di Trump contro il PC come ridicole nauseante lo sport stasera in campo l’anticipo della diciassettesima giornata della Serie A di calcio Sampdoria Juventus e il recupero della settima tra Brescia Sassuolo Iannone sospeso dalla film per il doping in pilota dell’Aprilia è stato trovato positivo a steroidi anabolizzanti nella gara della MotoGP di Sepang a novembre per lo sci Brignone ha vinto lo slalom gigante di Cork gel era l’ultimabuon proseguimento di ascolto linea alla regia

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa