Ultime Notizie Roma del 18-12-2019 ore 09:10

romadailynews radiogiornale ben ritrovate raccolto dalla redazione Francesco Vitale in studio 11 persone sono state arrestate in provincia di Reggio Calabria nell’ambito di un’indagine su appalti telecomandati tra di loro c’è anche il sindaco di Villa San Giovanni Giovanni Siclari che si trova ai domiciliari tra gli arrestati anche Antonino Repaci e Calogero Fimiani rispettivamente presidente del CdA è amministratore delegato della società di navigazione Caronte Tourist Spa secondo l’accusa si sarebbe molto anche con il vertice dell’amministrazione comunale individuando il suo principale interlocutore nel sindaco sicleri con l’obiettivo di assicurarsi l’affidamento di un’area sulla quale la società Aveva progettato la realizzazione di lavori secondo la Repubblica si tratterebbe del Piazza lì davanti agli imbarchi dei collegamenti tra Calabria e Sicilia nel comunicato dei Carabinieri si legge che danno immagini mezzo come un imponente gruppo economico privatocentro del primo cittadino del comune dell’area dello stretto Sei riuscito a tenere illecitamente l’affidamento di un’aria sulla fare poi stata realizzata un’opera di interesse del gruppo in questione che cambiamo argomento credo che arriveremo a far trovare i conti correnti fino a €2000 come superbonus per i pagamenti digitali offrire un ampio ventaglio di pagamenti digitalizzati a dirlo al Presidente del Consiglio Giuseppe Conte che ospite a dimartedì aggiunge un piano anti-evasione Sappiate io lo dico a tutti se non piace il piano anti-evasione cercate di mandarmi a casa io Lotterò fino all’ultimo giorno il premier parla anche della crisi della Popolare di Bari nostro progetto non è nazionalizzare banche nazionalizzate imprese il governo con grano Salis con intelligenza interviene ma sulle responsabilità del Management e saremo inflessibili poi ve lo posso dire le ultime europeo votato Movimento 5 Stelle sul fondo del MoVimento 5 Stelle con Grillo c’ho parlato qualche volta l’ho visto molto consapevole su questo c’è molta sintonia e questo non regione storica per rendere l’Italia più verde più digitale per migliorare questo paeseè di 21 articoli la bozza del decreto Taranto secondo quanto appreso dall’ansa si va da un fondo da 50 milioni per lavoratori ex Ilva a sgravi al 100% per chi assumerà gli esuberi del polo siderurgico dalla protesi dei cetacei screening gratuiti esempi anche dal ticket per la diagnosi precoce di malattie legate all’inquinamento il provvedimento prevede la riconversione produttiva della città un nuovo sito di interesse Nazionale che comprende anche l’aria è un nuovo commissario per la bonifica negli Stati Uniti invece è dibattito nella giornata del impeachment è oggi la camera dei rappresentanti dovrebbe votare a favore delle impeachment per Samsung Campbell Ucraina dopodiché la questione passerà al Senato l’inizio del prossimo anno dove la maggioranza repubblicana dovrebbe invece assolvere il presidente che ieri ha scritto una lettera durissima speaker della camera Nancy pelosi accusati democratici di voler portare avanti con questa messa in stato di accusa un colpo di stato il legale che cambiamo ancora argomento i gruppi fiat-chrysler Peugeot hanno raggiunto l’accordo perla nuova società sarà il quarto costruttore automobilistico al mondo in termini di volumi e il terzo in base al fatturato con vendita annuale di 8,7 milioni di veicoli ricavi congiunti di quasi 170 miliardi di euro il gruppo genera energia annuali che regime sono stimate in circa 3,7 miliardi di euro senza chiusura di stabilimenti in conseguenza dell’operazione e con un flusso di cassa netto positivo già nel primo il nuovo gruppo punta la sfida della mobilità sostenibile con una spinta sia le auto con alimentazione alternativa sia la vettura guida autonoma John Elkann sarà il presidente Carlos Tavares il Seo ci sono 11 rappresentanti in CDA nel qual è previsto anche l’ingresso di due rappresentanti del gruppo verrà quotato in tre piazze finanziarie Milano Parigi e New York era l’ultima notizia buon proseguimento di ascolto

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa