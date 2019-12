Ultime Notizie Roma del 18-12-2019 ore 10:10

romadailynews radiogiornale e viene ritrovato in ascolto dalla redazione Francesco Vitale in studio Fiat Chrysler Peugeot hanno raggiunto l’accordo per la fusione la nuova società sarà il quarto costruttore automobilistico al mondo in termini di volume in terzo in base al fatturato con vendita annuale di 8,6 milioni di veicoli ricavi congiunti di quasi 170 miliardi di euro non ci saranno chiusure di stabilimenti giocano sarà presidente Carlo sparare se sei il CD avrà 11 membri con una maggioranza di consiglieri indipendenti tra Considera anche trovare sono mandato iniziale di 5 anni prima del Closing fiat-chrysler distribuire i propri azionisti un dividendo speciale di 5 miliardi e mezzo mentre Peugeot distribuirà la quota del 46% detenuta nella società di componentistica faurecia blitz della polizia contro storici antagonisti torinesi e del NordEst impegnati da sempre nella battaglia contro il TAV colpiti leadermonti del centro sociale askatasuna ed esponenti di altri centri sociali di Modena Vicenza e Padova le accuse ipotizzate nei confronti degli antagonisti sono Resistenza aggravata a pubblico ufficiale danneggiamento travisamento inosservanza dei provvedimenti dell’autorità Cambiamo argomento la direzione Distrettuale Antimafia Regina ha eseguito un’ordinanza di custodia cautelare per corruzione e truffa arrestati il sindaco di Villa San Giovanni e i manager Caronte sentiamo Antonello Troya vasta operazione dei Carabinieri di Reggio Calabria coordinata dalla direzione Distrettuale Antimafia Regina per l’esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere è agli arresti domiciliari nei confronti di 11 persone ritenute responsabili a vario titolo di corruzione turbativa d’asta falso in atto pubblico truffa aggravata e peculato è per una persona solamente anche concorso esterno in associazione mafiosa tra gli arrestati anche il sindaco di Villa San Giovanni Giovanni Siclari Antonino Repaci e Calogero Fimianipresidente del CdA è amministratore delegato della società di navigazione Caronte Tourist gli investigatori avrebbero accertato come i manager indagati hanno promesso di far amministratore comunali che hanno servito lavoro pubblica funzione agli interessi privati della Società di Navigazione da società con la competenza del sindaco avrebbe ottenuto illecitamente l’affidamento di un’area edificabile tensione nel Movimento 5 Stelle sui senatori di stile che sulla commissione d’inchiesta banche Grillo arriva a Roma Incontri Deputati e senatori del Movimento chiedendo di sostenere il leader Di Maio cerca di rilanciare la maggioranza e rimettendo al centro la strada della lotta all’evasione Salvini propone dialogo al governo fare 5 cose insieme in fretta cambiare paese tornare a votare Salvini afferma che il tribunale dei ministri di Catania lo ritiene colpevole di sequestro di persona aggravato dall’abuso di potere che rischia fino a 15 anni di carcere di Maio intanto rientro dalla Libia annuncia conservare ci sentiremo entro oggi per aggiornarci sul letto della missione con una star ci vedremo nelle prossime settimanel’eliseo ha nominato il nuovo segretario di stato per le pensioni e Laura pietra teschi 53enne deputato diemar il sindacato Radicale ha rivendicato in tanti blackout ieri in tutta la Francia nella quarta giornata di proteste contro il governo e il suo progetto di riforma delle pensioni è oggi la camera americana a votare l’impeachment di Trump previste 6 ore di dibattito seguito del voto separato su Ognuno di dirti che secondo le Stime del New York Times i democratici hanno 218 voti a favore mentre i contrari Al momento sono 169 repubblicani due gli indecisi pelosi parla della lettera di Trump contro l’impeachment come ridicola è lo sport stasera in campo l’anticipo della 17esima giornata di Serie A di calcio Sampdoria Juventus e il recupero della settima tra Brescia Sassuolo il non è sospeso per doping il pilota dell’Aprilia trovato positiva steroidi anabolizzanti nella gara della MotoGP di Sepang novembre per lo sci Brignone ha vinto lo slalom gigante di Kurt era l’ultima notizia buon proseguimento di ascolto

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa