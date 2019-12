Ultime Notizie Roma del 18-12-2019 ore 11:10

romadailynews radiogiornale ben ritrovate l’ascolto dalla da Francesco Vitale in studio è arrivato l’annuncio della fusione tra Fiat Chrysler Peugeot i due gruppi dopo il via libera di ieri dei rispettivi board hanno raggiunto l’accordo per un’alleanza nuova entità non ha ancora un nome Maggio sarà presidente Carlos Tavares e il perfezionamento dell’ aggregazione si legge in un comunicato è previsto in 12-15 mesi adesso oggetto iPhone 7 condizioni di Closing tra cui la progressione degli azionisti delle due società nelle rispettive assemblee straordinarie soddisfacimento dei requisiti antitrust e altri requisiti normativi alle 15 la conference call con gli analisti Cambiamo argomento Andiamo nello Stretto di Messina corruzione arrestato il sindaco di Villa San Giovanni altri 10 persone Antonello Troya vasta operazione dei Carabinieri di Reggio Calabria coordinata dalla direzione Distrettuale Antimafia Regina per l’esecuzione di noAnzi custodia cautelare in carcere è agli arresti domiciliari nei confronti di 11 persone ritenute responsabili a vario titolo di corruzione turbativa d’asta falso in atto pubblico truffa aggravata e per una persona solamente anche concorso esterno in associazione mafiosa tra gli arrestati anche il sindaco di Villa San Giovanni Giovanni Siclari Antonino Repaci e Calogero Fimiani rispettivamente presidente CDA è amministratore delegato della società di navigazione Caronte Tourist gli investigatori avrebbero accertato come i manager indagati hanno promesso di reagire utili ad amministratori comunali che in cambio hanno servito la loro pubblica funzione agli interessi privati della Società di Navigazione la società con la competenza del sindaco avrebbe ottenuto illecitamente l’affidamento di un’area edificabile e di 21 articoli la bozza del decreto Taranto secondo quanto appreso dall’ansa si va da un fondo da 50 milioni per i lavoratori ex Ilva sgravi al 100% permedaglie superi del polo siderurgico dalla protezione dei cetacei e screening gratuiti esenti anche dal ticket per la diagnosi precoce di malattie legate all’inquinamento il provvedimento prevede la riconversione produttiva della città nuovo sito di interesse Nazionale che comprenda anche l’aria di staffe e un nuovo commissario per la bonifica negli Stati Uniti e impeachment dei oggi la camera dei rappresentanti dovrebbe votare a favore dei l’impeachment per Donald Trump sullo scandalo Ucraina dopodiché la questione passerà al Senato all’inizio del prossimo anno dove la maggioranza repubblicana dovrebbe invece assolvere per evidente che ieri ha scritto una lettera durissima da speaker della camera Nancy pelosi in cui accusati di voler portare avanti con questa messa in stato di accusa un colpo di stato il legale Cambiamo argomento un veliero con a bordo circa 55 migranti di nazionalità irachena iraniana è andato nel porto di Corigliano Rossano area urbana di Corigliano l’imbarcazione è stata intercettata dalla guardia di finanza al largo della costa Ionica e scortata fino al porto di Approdo sul posto ci sono Polizia di Stato che effettuando lebarcode identificazione autorità portuali Carabinieri Guardia di Finanza e croce rossa all’interno del gruppo di profughi ci sono quattro donne 8 minori Il Veliero intercettato dalla guardia di finanza e scortato fino allo sbarco Chiama Amsterdam Bevera l’ultima notizia buon proseguimento di ascolto

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa