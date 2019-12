Ultime Notizie Roma del 18-12-2019 ore 12:10

romadailynews radiogiornale ben ritrovate l’ascolto da stazione da Francesco Vitale in studio Fiat Chrysler Peugeot la fusione ufficiale nasce il quarto costruttore di auto al mondo il gruppo genera Sinergie annuali che a regime sono stimate in circa 3,7 miliardi di euro senza chiusure di stabilimenti in conseguenza dell’operazione e con un flusso di cassa netto positivo già nel primo anno in CDA anche rappresentanti dei Lavoratori cronaca corruzione arrestato il sindaco di Villa San Giovanni 10 persone sentiamo ancora Antonello Troya vasta operazione dei Carabinieri di Reggio Calabria coordinata dalla direzione Distrettuale Antimafia Regina per l’esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere è agli arresti domiciliari nei confronti di 11 persone ritenute responsabili a vario titolo di corruzione turbativa d’asta falso in atto pubblico truffa aggravata e peculatoper una persona solamente anche concorso esterno in associazione mafiosa tra gli arrestati anche il sindaco di Villa San Giovanni Giovanni Siclari Antonino Repaci e Calogero Fimiani rispettivamente presidente del CdA è amministratore delegato della società di navigazione Caronte Tourist gli investigatori avrebbero accettato come i manager indagati hanno promesso gli elargire utilità ad amministratori comunali che in cambio hanno servito la loro pubblica funzione agli interessi privati della Società di Navigazione la società con la competenza del sindaco avrebbe ottenuto illecitamente la di un’area edificabile manovra con te fino a €2000 di bonus si paga digitale se non ti piace il piano evasione Mandatemi a casa dice il premier ospite a dimartedì piena sintonia con Grillo questo governo è una chance per l’Italia Salvini il consenso sta scemando soffiare sulle paure paga nel breve ha detto il premier e chiudiamo con la borsa via di seduto poco mosso perchéfare l’indice pitnhib ha iniziato le contrattazioni in Progresso dello 0,06% 23645 punti per il momento ci fermiamo qui Buon proseguimento riesco

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa