Ultime Notizie Roma del 18-12-2019 ore 13:10

romadailynews radiogiornale ritrovati raccolto dalla redazione da Francesco Vitale in studio i democratici hanno stabilito da tabella di marcia per il voto sulla messa in stato di accusa di Donald Trump prima del voto sul l’impeachment del presidente alla camera 6 ore di dibattito news articoli e votato separatamente una volta che deputati si saranno espressi sulla messa in stato di accusa di tra la camera procede al voto sui manager del processo di impeachment Arsenal Cambiamo argomento bellezze della polizia con storici antagonisti torinesi e del NordEst impegnati da sempre nella battaglia contro il TAV gli uomini della Digos hanno arrestato alcuni leader e militanti del centro sociale askatasuna ed esponenti di altri centri sociali di Modena Vicenza e Padova tra le varie cose ipotizzate ci sono quella di resistenza aggravata a pubblico ufficiale danneggiamento travisamento inosservanza dei provvedimenti dell’autorità una vasta operazione dei Carabinieri di Reggio Calabrial’arresto in carcere domiciliari 11 persone tra le quali il sindaco di Villa San Giovanni o manager della società di navigazione Caronte il sindaco avrebbe permesso al gruppo l’affidamento illecito di un’area su cui è stata poi realizzata un’opera interesse dello stesso gruppo tra le accuse ci sono quelli di corruzione turbativa d’asta è falso in atto pubblico i gruppi fiat-chrysler Peugeot hanno raggiunto l’accordo per la fusione la nuova società sarà il quarto costruttore automobilistico in termini di volumi e terzo in base al fatturato la nuova capogruppo della società che nascerà avrà sede in Olanda e tracotanza Parigi Milano New York la porta della cinese dongfeng nel nuovo gruppo scenderà al 4,5% Cambiamo argomento cambierà scuola il bimbo di 5 anni affetto da iperattività Allegrezza con ritardo cognitivo e sospetto autismo escluso da una recita scolastica nel napoletano perché incapace di stare in fila non parla e non partecipa alle attività a causa della sua patologia ad annunciarlo in una lettera alla danza La mamma di Andrea il nome e di fantasia una missiva in cui esprime tutto il suo amore per il figlio è tutto il suo disappunto per l’accadutoaddizione per Broadway ho una prima al San Carlo scrive la donna era una rappresentazione tra bimbi della stessa classe di età tra i 4 Ei 5 anni dico era e non è perché il mio piccolo non parteciperà non voglio il contentino non l’accetto gennaio il mio bambino andrà anche in un’altra scuola dopo la caduta infatti la scuola sto cercando di coinvolgere il bimbo intanto sui social un profluvio di messaggi di solidarietà sta aiutando la famiglia di superare questo brutto momento e noi ci fermiamo qui buon proseguimento di ascolto la linea può tornare alla regia

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa