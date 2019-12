Ultime Notizie Roma del 18-12-2019 ore 14:10

romadailynews radiogiornale Ben ritrovati all’ascolto dalla stazione da Francesco Vitale in studio 26.000 investitori avevano chiesto di entrare in un profilo prudente ma solo in 300 casi la Popolare di Bari al momento di piazzare le proprie azioni e obbligazioni ha limitato i rischi è solo una delle irregolarità che emerge dalla relazione degli ispettori Consob che da giugno a ottobre 2016 hanno verificato le modalità di emissione dei titoli nel 2014 in vista della ricapitalizzazione Dagli Atti emerge come la gabbia considerato parte del portafoglio di investimenti dei clienti anche le cose di bancari come abbia bloccato la possibilità di modificare i profili di rischio da 360 giorni a 999 indotto gli investitori a vendere titoli sul tavolo ci sono anche le conclusioni degli 007 di bankitalia che hanno verificato le esposizioni più rischiose come quella del gruppo parnasi l’imprenditore finito in carcere avrebbe voluto costruire lo stadio della Romae dopo il commissariamento Spunta anche un audio che la procura ha acquisito una conversazione del 10 dicembre tra l’ex presidente Gianvito Giannelli e lei sta ministratore delegato Vincenzo De bustis indagato che descrive la drammatica situazione dell’Istituto Cambiamo argomento parla al Ministro dell’Interno Matteo Salvini a fuori dal coro su Rete 4 rischio fino a 15 anni di carcere lo ha detto mostrando la notifica richiesta di autorizzazione a procedere del tribunale dei ministri di Catania per aver bloccato la nave Gregoretti sarei colpevole di reato di sequestro di persona aggravato ha detto questo è il più grande e Ritengo che sia una vergogna che ministro che ha difeso i confini del suo paese possa essere processato per essersi occupato della sicurezza dei suoi cittadini ha aggiunto Cambiamo argomento nel giorno del suo 83 compleanno Papa Francesco ha abolito ieri il segreto Pontificio sui casi di abusi sessuali commessi da Chierici su minori Bergoglio anche stabilito che il reato di pedopornografia sussista fin quando i soggetti ripresi nelle immagini abbianon più 14 abolita anche la norma secondo cui avvocato e procuratore devono essere sacerdoti E questa era l’ultima notizia Buon proseguimento ti ascolti

