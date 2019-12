Ultime Notizie Roma del 18-12-2019 ore 15:10

romadailynews radiogiornale rene ritrovate raccolto dalla redazione di Francesco Vitale in studio Fiat Chrysler Peugeot hanno raggiunto l’accordo per la fusione la nuova società sarà il quarto costruttore automobilistico al mondo in termini di volumi e il terzo in base al fatturato con vendite annuali di 8,7 milioni di veicoli Erika ricongiunti di quasi 170 miliardi di euro non ci saranno chiusure di stabilimenti John Elkann sarà presidente Carlos Tavares è il CD avrà 11 membri con una maggioranza di consiglieri indipendenti in sala consigliare anche Tavares comandato iniziale di 5 anni i titoli di fiat-chrysler e Peugeot volano in borsa dopo la firma dell’accordo a Milano il titolo del Lingotto aperto le contrattazioni con un più 1,8% riproduttore di Peugeot carta del 4,2 blitz della polizia contro storici antagonisti Torinese nel Nordest è impegnata da sempre nella battaglia contro il TAV ha colpiti libera e militanti del centro sociale a scattoed esponenti di altri centri sociali di Modena Vicenza e Padova è così ipotizzate nei confronti degli antagonisti sono Resistenza aggravata a pubblico ufficiale danneggiamento travisamento inosservanza dei provvedimenti velo la direzione Distrettuale Antimafia Regina eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere agli arresti domiciliari nei confronti di 11 persone ritenute responsabili di corruzione turbativa d’asta falso in atto pubblico truffa aggravata e peculato e per una persona solamente anche concorso esterno in associazione mafiosa tra gli arrestati anche il sindaco di Villa San Giovanni Giovanni Siclari Antonino Repaci e Calogero finiani rispettivamente presidente del è amministratore delegato della società di navigazione Caronte & Tourist Spa la politica tensione nel Movimento 5 Stelle sui senatori dissidenti sulla commissione di inchiesta Grillo arriva a Roma e incontro Deputati e senatori del Movimento chiedendo di sostenere leader Di Maio cerca di rilanciare la maggioranza anche con te rimettendo al centro la strada della lotta all’evasione Salvini propone dialogo al governofare 5 cose insieme in fretta a cambiare paese tornare a votare cronaca cambierà scuola il bimbo di 5 anni affetto da iperattività regressa con ritardo cognitivo e sospetto autismo escluso da una recita scolastica nel napoletano per facilitare in fila non parla e non partecipa alle attività a causa della sua patologia ad annunciarlo in una lettera lance e la mamma di Andrea il nome di fantasia non erano addizione per Broadway una prima al San Carlo scrive la donna era una presentazione tra bimbi della stessa classe Vico era e non è perché il mio piccolo non parteciperà non lo voglio il contentino non l’accetto a gennaio mio bambino andrà anche in un’altra scuola sui social un prof di messaggi di solidarietà Belize ha nominato il nuovo segretario di stato per le pensioni e loro ampiezza teschi 53enne deputato il sindacato Radicale ha dimenticato in tanti blackout per tutta la Francia nella quarta giornata di proteste contro il governo il suo progetto di riforma delle pensioni eletto deputato del nord nel 2017 dopo una carriera nelle risorse umane esperto di pensioni presso l’assemblea nazionalePietro tedeschi è stato anche relatore in diritto del lavoro nel 2017 la camera degli Stati Uniti vota nel pomeriggio italiano sono infelicemente di Trump è prevista prima se ore di dibattito seguite dal voto Se ognuno diverticoli secondo le Stime del New York Times i democratici hanno 218 voti a favore mentre i contrari Al momento sono 169 repubblicani Duel indecisi però si parla della lettera di Trump contro di me come eri piccola e nauseante lanciata rasoio della base europea di porta in orbita il satellite che inaugura la seconda generazione del programma annuale per L’osservazione della terra cosmo-skymed gestito dall’agenzia spaziale italiana a bordo anche i satelliti dell’agenzia spaziale Europea c’è Ops che cercherà pianeti alieni ospitali per la vita l’Italia contribuisce con Università di Padova in con il più potente computer mercatinodi progettato per sperimentare software E alle ultime notizie buon proseguimento di ascolto

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa