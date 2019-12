Ultime Notizie Roma del 18-12-2019 ore 17:10

romadailynews radiogiornale con l’informazione Buon pomeriggio dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno politica un’apertura Beppe Grillo a Roma ipotizza il MoVimento 5 Stelle del futuro non so cosa sarà tra vent’anni dice che io sono fiducioso credo che ci sarà una rivalutazione di tutto lo spirito nostro si recupererà dentro di noi qualcosa è rimasto e verrà fuori ci vuole un’idea stiamo pensando adesso concludi chiudiamo questa legge economica si chiude con i soldi ci saranno delle sorprese Se prosegue la crescita dell’occupazione indipendente nel terzo trimestre si registra un saldo positivo di 63000 posizioni lavorative rispetto al trimestre precedente 177000 dati grezzi rispetto al terzo trimestre del 2018 di questi contratti a tempo indeterminato compreso l’apprendistato segnare un saldo di più 28000 sul trimestre più 517000 sullatermina incluse lavoro stagionale più 34.000 sul trimestre nemmeno 149000 sull’anno migranti stati mediterranei come Italia e Grecia hanno diritto alla solidarietà e al supporto da parte del resto dell’Unione Europea per quanto riguarda la crisi ma finora non abbiamo visto questa solidarietà e questo supporto pienamente materializzati è dura la presa di posizione del segretario generale delle Nazioni Unite Antonio guterres ospite al Senato che ha affrontato anche il Flap di Madrid sul clima è stato perso un’opportunità ha detto guterres maschietto Ali amore nostri nipoti non ci perdoneranno chiudere se hai detto scioccato dalla situazione a Venezia la prossima Coop organizzata dal Regno Unito Italia ha aggiunto sarà un momento decisivo abbiamo piena fiducia nella leadership dell’Italia ultime notizie chiusura l’avvocato generale della Corte comune Camposano bordona ritiene che la normativa italiana che impedisce a Vivendi di acquisire il 28% del capitale sociale di Mediaset e contrari al diritto dell’Unione Europea il gruppo francese che giudica il parere 1ma molto forte Mediaset dalla sua prende atto delle posizioni e sottolinea che queste non vincolano le decisioni della Corte di Giustizia e visione anche in attesa della sentenza nulla cambia in merito alla valutazione di liceità della Condotta di vendite tutto grazie per averci seguito le news torna nella prossima edizione

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa