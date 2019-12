Ultime Notizie Roma del 18-12-2019 ore 20:10

romadailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione in Giuliano Ferrigno le prendo un bel sul taglio del numero dei parlamentari più vicino alternatore Terme Tommaso nannicini che ha promosso la raccolta delle firme insieme ai colleghi di Forza Italia ha annunciato che al Senato sono state aggiunte le 64 adesioni necessari per in diretta sulla legge costituzionale che riduce il numero dei parlamentari anche Matteo Salvini pur avendo votato quelli già sentito favorevole al referendum quando Ti confermano o smentiscono una riforma approvata dal Parlamento le parole del leader del Carroccio Secondo me è sempre la scelta migliore economia l’Italia perde ogni mese quasi €2000000 anch’io sono preoccupato il ministro dello sviluppo economico Stefano patuanelli in audizione alla commissione trasporti della camera non è stata stralciata la previsione che il Ministero dell’Economia e delle Finanze aggiunto entri Comunque nella newecoDelta si sono dette disponibile ad un’audizione alla camera la filtcgil Presso il governo sul rinnovo del prestito c’è la necessità urgente che 400 milioni vengono immessi in casa di essere riusciti a credere che oggi sarò messo sotto accusa dalla sinistra radicale dai fannulloni democratici non ho fatto niente una cosa terribile leggete le trascrizioni scrive Donald Trump su Twitter il cui la camera americana avuta l’impeachment questo non dovrebbe mai succedere ad un altro presidente aggiunge Trump dite una preghiera in chiusura l’ultima notizia è stata lanciata la so news dalla base Europea nel Poiana francese potermi calciatori della guerra la seconda generazione del programma annuale per L’osservazione della terra cosmo-skymed gestito dall’agenzia spaziale italiana a bordo anche i satelliti dell’agenzia europea che pianeti alieni ospitali per la vita l’Italia contribuisce con Università di Padova e con il più potente computer mai andato in Armida è progettato per sperimentare software è tutto grazie per averci seguito le newsla prossima edizione

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa