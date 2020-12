Ultime Notizie Roma del 18-12-2020 ore 15:10

romadailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione alla microfono Giuliano emergenza coronavirus in primo piano Auspico che i segnali di speranza che giungono Sul fronte dei vaccini ci possano presto consentire di superare le difficoltà attualmente esistenti per tornare a incontri in presenza di lo dice il presidente Sergio Mattarella al corpo diplomatico il capo dello Stato ha sottolineato che è imperativo comune arginare tutte le conseguenze della pandemia non soltanto sul piano sanitario perché ne va il dente alle disuguaglianze programmaticamente a tutte le tensioni rischiano di aumentare in maniera evidente le regole che presiedono alla pacifica convivenza appaiono troppo spesso violati delle discussioni nella maggioranza che vogliamo tacere si stanno orientando verso la disponibilità la volontà di rendere questo piano di ripresa e resilienza Nazionale quanto più efficace possibile nell’interesse non solo dell’Italia ma dell’intera Europa lo dice il premioGiuseppe Conte ad un evento tornati Generation tutti ci dicono che la pandemia avrà pesanti conseguenze anche l’anno prossimo se non nel 2022 ma il recovery Fund a concludi con te in Ue è in dirittura d’arrivo al momento sono partiti da Bengasi in Libia e rientreranno a Mazara del Vallo in Sicilia domenica due pescherecci con a bordo I 18 marittimi sequestrati per 108 giorni la vicenda si è risolta con una missione a Bengasi di Conte Di Maio in questi 108 giorni abbiamo cambiato 4 carcere in condizioni Sempre più difficili l’ultimo dove siamo stati al buio ci portavano le 5 con i contenitori di metallo raccontato Pietro Marone è il capitano del peschereccio nel primo contatto via radio dopo la partenza col suo armatore Marco Marrone aggiungendo ci hanno tenuti divisi italiani e tunisini preparati in Celle buie senza un processo con gli stessi abiti in chiusura Giancarlo quella del nuovo presidente della Corte Costituzionale napoletana 80 anni sposato e con tre figli è stato Presidente del Consiglio di Stato e sono statiI magistrati del massimo organo della giustizia amministrativa di leggerlo nel novembre del 2012 giudice costituzionale a settembre lo stato nominato vice presidente della corte da Mario Rosario Morelli di cui ti prende il posto nominando tuo vice Giuliano Amato è tutto grazie per averci seguito le news e tornano la prossima edizione

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa