Ultime Notizie Roma del 18-12-2020 ore 20:10

romadailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buonasera dalla redazione in studio a Giulia emergenza covid in apertura il 24 dicembre al 6 gennaio L’Italia sarà zona rossa nei giorni festivi e prefestivi e zona arancione nei giorni lavorativi e questo l’Oriente che emerge A quanto si apprende da fonti di governo dal vertice del premier Giuseppe conte con i capi delegazione di maggioranza del ministro boccia confronto con le regioni e subito dopo il Consiglio dei Ministri Inoltre nel periodo delle feste ci potrà uscire dal territorio dei piccoli comuni sotto i 5000 abitanti entro un raggio di 30 km ma non per andare nei comuni capoluogo e te la cosiddetta deroga nei due commensali A quanto si apprende da fonti di governo nelle misure restrittive che verranno messe in campo per le festività natalizie nell’ambito della zona rossa e arancione quindi fermo restando il divieto di spostamento tra le regioni sarà consentito c’erano le giornate rosse che in quelle arancioni a Massimonon conviventi di effettuare visite nelle abitazioni private dalla terra che non sono conteggiati gli under 14 poi spostamenti strano quindi consentiti intanto l’indice di averti già questa settimana sale da 0,82 a 0 86 perciò necessario per arginare la risalita dei contatti e disporre dal 24 al 6 gennaio la zona rossa in tutta italia nei giorni festivi e prefestivi la zona arancione nei giorni lavorativi lo ribadisce il ministro della Salute Roberto Speranza l’incontro con le regioni sulla stretta di Natale Ora vediamo del vaccino il 27 dicembre arriveranno in Italia le prime 9750 dosi della Fazer e quanta comunica del commissario per l’emergenza Arcuri nell’ onore tra il Governo le regioni e le dosi arriveranno all’ospedale Spallanzani di Roma che da lì partirà la distribuzione simbolica in tutta Italia In modo che nello stesso giorno ci potranno somministrare i vaccini in tutte le regioni abbiamo devi essere tu Perché il presidente Donald Trump annuncia che inizierà subito il paese della distribuzione del vaccino di moderna il vicepresidente pensi fa a vaccinare con la moglie in diretta tv e invita gli americani e dei filmla scienza Mosca iniziato con lei ma le procedure per l’autorizzazione al suo vaccino sputnik in Europa ha detto all’ansa una rappresentante della Russian Direct investment Fund fondo sovrano parte nel centro di ricerca Dove è stato sviluppato il vaccino è tutto grazie per averci seguito le news tornano alla prossima edizione

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa