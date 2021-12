Ultime Notizie Roma del 18-12-2021 ore 08:10

romadailynews radiogiornale Buongiorno da Francesco Vitale Graziano Mesina 79 anni noto anche come grazianeddu più famoso esponente del banditismo sardo è stato rintracciato è arrestato nel corso della notte dai carabinieri del Ros con il supporto in fase esecutiva del del comando provinciale Carabinieri di Nuoro e dello squadrone eliportato cacciatori di Sardegna Messina era latitante dal luglio 2020 quando si era sottratto un provvedimento di istituzione pena 24 anni di reclusione emessa dalla Procura Generale presso la Corte di Appello di Cagliari di aggiorneremo nelle prossime edizioni è salita da meno 18 morti il bilancio delle vittime del tifone più forte che ha colpito che stanno le Filippine e agenzia nazionale per la gestione dei disastri che parla di gravi danni nelle aree più colpite più di 300.000 persone sono Fuggite dalle loro case dal resort Sulla spiaggia mentre il tifone Rai ha devastato le regioni meridionali e centraliinterrompendo le comunicazioni molte arie rovesciando i pali dell’Elettricità in cemento Liguria Marche Veneto e provincia autonoma di Trento in zona gialla da lunedì l’ordinanza firmata dal ministro della Salute Roberto Speranza fai passaggio di colore determinato dal superamento di tutti i parametri previsti riguardo all’incidente ricoveri terapia Intensive per brusaferro negli ultimi 7 giorni l’incidente salita nettamente intanto Secondo l’aggiornamento di ieri dei dati del Ministero della Salute sull’andamento della pandemia in Italia nelle ultime 24 ore si registrano 28632 nuovi casi con 669160 Tamponi e 120 morti indice di positività al 4,3% rogo in un campo nomadi a Foggia morti due bambini piccoli morti nel sonno provocare l’incendio un braciere a legna il padre la madre in quel momento non erano nella baracca andata a fuoco e ci fermiamo qui buon proseguimento di scopo

