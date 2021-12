Ultime Notizie Roma del 18-12-2021 ore 09:10

romadailynews radiogiornale ancora una buona giornata Ben ritrovata da Francesco Vitale è sabato 18 dicembre da lunedì invece Marche Liguria Veneto e Trentino passo in zona gialla anti covid-19 le regioni che superano la soglia di allerta di occupazione delle terapie Intensive nuovo Picco di contagi in Italia poco meno di 6 milioni le persone con più di 12 anni ancora senza vaccino nel nostro paese in una settimana 200.000 i nuovi vaccinati il 75 39% dei ragazzi tra i 19 anni ricevuto almeno la prima dose Oggi manifestazione neopac seno va fuori Torino bollette in 10 rate ritorno dei bonus DVD governo deposit azionato sono assolutamente una manovra vengono riscritti anche le frazioni con una clausola salva bonus IRPEF per i redditi bassi crescita del PIL italiano confermata al 6,2% Quest’anno è ridimensionato al quattro per il 2022di bankitalia anticipano anche un balzo del tasso di inflazione nel prossimo anno se vieni si dice assolutamente d’accordo con l’economist draghi resti premier afferma il leader della Lega gli fa Eco Tagliani di Forza Italia secondo il premier è interesse Nazionale eletto Foggia ottimismo sull’ elezione del capo dello Stato sono convinto che faremo una scelta Insieme largamente supportata dalle forze politiche dice leader del PD carabinieri in collaborazione con quelli del Gist del comando provinciale di Nuoro dello squadrone eliportato Carabinieri Cacciatori Sardegna hanno rintracciato è arrestato nel corso della notte Graziano Mesina latitante dal luglio 2020 Messina deve scontare condanna a 24 anni di reclusione che gli era stata notificata dalla Procura Generale Della Corte d’Appello di Cagliari ancora una volta a Cubito si fa la prima volta che innesca il Domino team di manager dalle dimissioni con la liquidazione 6,9 milioni di euro liberato un posto per cooptare Labriola obiettivo ultimo accelerare il processo di confronto con kkr in Serie A TIM si impegna a procedere maniera tempestiva È un processo complesso che richiedetempo spiega voltiamo pagina nuovo capitolo del conflitto familiare intorno alle dita nel piccolo sopravvissuto alla tragedia del Mottarone il tribunale per i minorenni di Milano ha deciso di nominare Come tutor è un professionista estranei o entrambe le famiglie in sostituzione della zia paterna la nonna materna parla di un primo raggio di luce è stato arrestato il presunto Killer di Fabrizio Piscitelli il capo ultras della Lazio noto come Diabolik ucciso a Roma nell’agosto 2019 si tratta di Raul Esteban Calderon accusato di omicidio aggravato dal metodo mafioso firmato lo scorso XIII dicembre considerato gravemente indiziato a incastrarlo in particolare un filmato estratto da una telecamera Sport negli anticipi della diciottesima giornata della Serie A di calcio L’Inter vince 5-0 in casa della serenità e prima più 4 del Milan bene anche la Lazio che vince 3 a 1 col genio e aggancia roma-juve giallorossi in trasferta a alle 15 contro l’Atalanta bianconeri alle 18 a Bologna alle 20:45 c’è Cagliari Udinese e ci fermiamo qui per il momento buon proseguimento di ascolto

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa