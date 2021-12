Ultime Notizie Roma del 18-12-2021 ore 11:10

romadailynews radiogiornale Ben ritrovati l’ascolto dalla redazione da parte di Francesca Vitale in studio i carabinieri hanno arrestato nel corso della notte Graziano Messina uno dei superlatitanti nella lista delle forze dell’ordine italiane considerato il più noto esponente del banditismo sardo è famoso per le sue numerose e le spiegazioni nonché per aver fatto da mediatore per la liberazione di Farouk kassam nel 1992 il 79enne Messina era latitante dal luglio dell’anno scorso e deve scontare una condanna a 24 anni di reclusione Chi era dedicata dalla Procura Generale Della Corte d’Appello di Cagliari per lunedì Marche Liguria Veneto Trentino passo in zona gialla anti covid-19 le regioni che superano la soglia di allerta di occupazione delle terapie Intensive nuovo di contagi in Italia poco meno di 6 milioni le persone con più di 12 anni ancora senza vaccino nel nostro paese in una settimana 200.000 i nuovi vaccinati il 75,39% di ragazzi 3 12 19 anni ha ricevutola prima dose Oggi manifestazione lo parte novacs fuori Torino e da lunedì potrei entrare in Austria senza restrizioni solo chi ha già ricevuto la terza dose vaccino anti covid le persone vaccinate che non ho ancora ricevuto la terza dose o quelle guarite dovranno essere in possesso di un tampone negativo non più vecchio di 72 ore per i non immunizzati scatta invece una quarantenne di 10 giorni presidente dei gestori degli impianti di risalita in Austria Trend ha definito il provvedimento totalmente fuori dal mondo.it poco preavviso spiegato non sarebbe praticabile per chi viaggia più giorni per arrivare in Austria sono oltre 1315 morti e Dispersi da gennaio i primi di novembre di quest’anno nel Mediterraneo Centrale nel tentativo di raggiungere l’Europa e 28600 migranti intercettati in mare è riportato indietro dalla guardia costiera Libica questa la fotografia scattata da se nella giornata internazionale per i diritti dei migranti non possiamo girarci dall’altra parte davanti alle politiche di fumare di un Europa che i suoi confini ignora le sofferenze di uomini donne e bambini ai bambini a ferma Raffaella Milano direttrice diNG bollette in 10 rate ritorno del bonus TV Il governo deposita Se una persona si allenamento la manovra vengono riscritte anche le detrazioni con una clausola salva bonus IRPEF per i redditi bassi crescita del PIL italiano confermata al 6,2% Quest’anno è ridimensionato al quattro per il 2022 le proiezioni di bankitalia anticipano anche un vaso del tasso di inflazione nel prossimo anno si dice assolutamente d’accordo con l’economist draghi resti premier afferma il leader della Lega gli fa Eco Tagliani di Italia secondo i quali i draghi premier ha interesse Nazionale Letta sfoggia ottimismo sull’ elezione del capo dello stato convinto che faremo una scelta Insieme largamente supportata dalle forze politiche dice leader del PD ancora una volta tu mi dovessi fa la prima mossa che innesca il Domino film Il manager dare dimissioni con una liquidazione da 6,9 milioni di euro liberando un posto per cooptare Labriola l’obiettivo ultimo e accelerare il processo di confronto con HRC via TIM si impegni a procedere in maniera tempestiva Ma è un processoChe richiederà tempo spiega Sport degli anticipi della diciottesima giornata della Serie A di calcio L’Inter vince 5-0 in casa della Salernitana di prima più 4 del Milano bene anche la Lazio che vince 3-1 col Genoa e aggancia roma-juventus giallorossi in trasferta alle 15 contro l’Atalanta bianconere alle 18 a Bologna 20:45 c’è cagliari-udinese ed è tutto anche per questa edizione buon proseguimento di appuntamento a più tardi

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa