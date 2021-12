Ultime Notizie Roma del 18-12-2021 ore 12:10

romadailynews radiogiornale e buona giornata dalla redazione da parte di Francesco in studio la Polizia di Stato sta seguendo 29 perquisizioni su tutto il territorio nazionale a carico di appartenenti secondo le indagini adelizzi 91 grynfas attivi sui canali telegram ipotizzati reati che vanno a seconda delle diverse singole sezioni dalla costituzione partecipazione ad Associazione segreta l’istigazione al interruzione di pubblico servizio l’associazione per delinquere finalizzata a compiere danneggiamenti la dda della procura di Genova ha disposto 24 perquisizioni e altri 5 le stesse guardo la Digos di Firenze coordinata dalla procura del Capoluogo Toscano un Green power ha forzato solo per vaccinati attività ricreative nelle regioni che cambieranno colore in modo che le restrizioni previste non gravi Non so fatto l’iniezione oggi regioni presenteranno al governo le loro ragioni in vista di un previsto ulteriore innalzamento dei casi covid apre il ministro per gli affari regionalise la situazione dovesse peggiorare nelle prossime settimane e nei prossimi mesi dice credo che dovremmo tenere in seria considerazione Le istanze delle regioni Intanto ieri sera la camera ha dato il via libera definitivo al decreto sul Green Park e con 10172 positivi nelle ultime 24 ore i numeri dell’epidemia torno indietro di mesi l’ultima volta che è stata superata la soglia dei 10000 Casier al 8 maggio in Friuli pieno il 14% delle terapie Intensive l’Alto Adige rischia ragione di vita ed io la stagione dello sci nelle settimane successive al Natale potrebbe esserci in Italia la disponibilità della pillola anti covid spiega Il dg dell’aifa Magrini a fine novembre decisione Ma sul vaccino la fascia d’età 5 11 anni in cui gli sport dovrebbe essere positivo con te all’attacco della RAI Fuerte Non liberare dalla politica ma ha scelto di saltare una forza politica come Movimento 5 Stelle chiama la degenerazione del sistema per questo è il movimento non farà più sentire la sua voce sui canali del Servizio Pubblico Magione al Tg1 San Giuliano al Tg2 sala al TG3 Orfeo verso la direzione approfondimentole proposte di nomina presentate nella amministratore delegato il presidente della Camera fico danni di cui dobbiamo affrontare una legge sulla governance una riforma di sistema Sul rapporto tra Parlamento governo e Rai 1 trentottenne di origine tunisina ucciso la compagna loro due figli la suocera e poi si è tolto la vita è successo ieri pomeriggio a Sassuolo in provincia di Modena scampata al massacro la figlia più grande che la donna aveva avuto da precedente relazione era a scuola alla base dell’ accaduto secondo prime risultanze delle indagini ci sarebbe una separazione il rapporto si era logorato e l’uomo sarebbe addirittura arrivare a minacciare la donna che da un mese si era trasferita a casa della madre rilanciare principi valori del Consiglio d’Europa iniziative per cultura Diritti Sociali Sport diritto alla salute promuovere diritti e Donne empowerment femminile diritti dei minori adolescenti politiche giovanili costruire futuro misura di persona affrontando le sfide poste dalle nuove tecnologie in particolare dall’ intelligenza artificiale sono i filoni priorità d’azione dell’Italia che ha assunto la Presidenza del comitato ministri Consiglio d’Europa annunciatidegli Esteri Di Maio in una lettera al Corriere ottobre Europa + F Regno Unito con immatricolate €798000 il 29,3% in meno dello stesso mese 2020 nei 10 mesi le immatricolazioni sono dati associazione costruttori in crescita del 2,7% per analogo periodo brillantis ottobre leader delle vendite ma il 31,6% in meno dello stesso mese 2020 con una quota del 20,8% del 21,5 nel totale di 10 mesi crescita del 32 sul mercato nota Il Centro Studi promotor pesano crisi semiconduttori ripresa covid e si registrano i meno 34 rispetto allo stesso mese del 2019 anno che ha preceduto la pandemia operazione contro le scommesse on-line illegali sull’arte Sicilia Malta con misure cautelari del GIP di Palermo su richiesta della dda nei confronti di 12 soggetti indagati a vario titolo per associazione per delinquere semplice lei siti scommesse on-line e intestazione fittizia di beni secondo le immagini raccolte illecitamente anche per via telematica scommesse di vario genere sul sitodi società maltesi prive di concessione in Italia da parte dei Monopoli di Stato e ci fermiamo qui buon proseguimento di ascolto

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa