Ultime Notizie Roma del 18-12-2021 ore 14:10

romadailynews radiogiornale ancora un buon pomeriggio dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio in 7 giorni casino mento del 32% ma tengono i ricoveri al 15 e le intensiva al 14% grazie ai vaccini in tutte le regioni tranne Calabria Umbria si rileva un incremento percentuale di nuovi casi con variazioni che vanno dallo 0 7 della Puglia al 180% della Valle d’Aosta gimbe suggerisce vaccini obbligatori Green pass validi per sei mesi intanto si pensa un rimpasto rafforzato per premiare i vaccinati le ragioni spingono il governo frena e regioni in tempo Non ricadute economiche importanti per questo convergono su Rete lezioni che non gravi Non so chi sia sottoposta al vaccino speranza è che nelle terze dosi giunti in Italia a quota 3 milioni 300mila ma il virus potrebbe accelerare al momento sì le risaie Fontana si dicono concordi sul non introdurre restrizioni per i non vaccinatiemergenza covid in Germania c’è un picco di contagi ma è polemica aperta tra stato e regioni La Germania si sta avviando verso una grave emergenza coronavirus Natale davvero terribile ha dichiarato il direttore del robert-koch-institut viene è ancora a causa del drammatico cambiamento della pandemia covid in Austria nel Land Salisburgo lunedì scatta un generale per tutta la popolazione non solo per i non vaccinati l’incidenza sul canale su 100.000 abitanti nel salisburghese oggi è di 1662 e in alta Austria d1557 parliamo ora di legge di bilancio il ministro Bianchi ha incontrato i sindacati anche la anni è presente servono correttivi su precari trasferimenti rinnovo del contratto organici gestione covid pensioni e carriere sentiamo il presidente della ANIEF Marcello Pacificomigliaia di precari che aspettano di essere assunti al pari di quelli della sanità di cui si occupa appunto la legge di bilancio poi è importante allocare risorse aggiuntive è possibile per poche risorse sono state stanziate perché il personale della scuola supera 1,3 milioni di unità e quindi dividendo queste risorse poche che sono state date non arriva a dare aumenti che in realtà servono per legare gli stipendi all’inflazione ma anche per realizzare con la parità di trattamento tra personale precario di ruolo è ancora per andare a risarcire quella indennità di servizio di sede di incarico di rischio che spettano al personale sulla mobilità evidente che ancora oggi si è fatto poco bisogna tutti i vincoli in particolar modo sulla assegnazione provvisoria e per quanto riguarda il rapporto alunni per classi bisogna agire con decisione sullo sdoppiamento delle classi ma anche sul tampone gratuitiper gli studenti per evitare anche il rischio contagio al tempo del covid senza dimenticare che alcuni interventi dell’editore per esempio l’insegnamento di educazione ma nella scuola primaria deve essere stesso anche le classi prima seconda e terza altre classi quarte quinte e del personale Ata che è veramente non sono dimenticato amante umiliati il personale amministrativo prenderà €1500 l’uno come aumento globale all’anno mentre personalizzati non viene conteggiato e ancora una volta viene dimenticato in particolar modo anche di essere già per questo chiedevo con impegni precisi anche per rinnovare l’organico covid e per inserirlo nel organico stabile visto che sono stati tantissimi tagli e tutto buon proseguimento di ascolto

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa