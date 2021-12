Ultime Notizie Roma del 18-12-2021 ore 16:10

romadailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione in studio a Giulia Ferrigno l’emergenza covid oggi superiamo le 105 milioni di dosi di vaccino somministrato E questo può venire perché nel nostro paese c’è un grande servizio sanitario che spesso purtroppo manca in tante aree del mondo lo ha fermato il peso della Salute Roberto Speranza il Ministero della Salute ha deciso che lunedì si farà una Flap serve una nuova verifica delle diverse varianti del nostro paese per capire anche questa omicron come si sta diffondendo aggiunto speranza le notizie ha sottolineato sono ancora parziali non definitive Massimiliano che è insidiosa problematica e che con tutta probabilità una maggiore capacità di contagiare Intanto il Presidente della Regione Veneto Luca Zaia ha deciso di anticipare i tempi del passaggio alla zona gialla introducendo le restrizioni già da oggi Gialle anche Marco e Liguria e provincia autonoma di Trento a Corriere della Sera Zaia Ha dichiarato che ilcolore anticipato lo considera un atto dovuto nel momento in cui i dati sanitari confermano che il quadro epidemiologico della Regione sta peggiorando e ritorno della mascherina all’aperto non ci sconvolgerà la vita spiegato io ho voluto aggiungere pure altrimenti non previste ma fondamentali tra le misure previste aggiunto usa gli operatori sanitari dovranno fare il tampone ogni quattro giorni anziché 10 anche se vaccinati lo stesso dovranno fare gli agenti dopo il test di ingresso in ospedale sono state Inoltre delle raccomandazioni dettate dal buon senso ha sottolineato ancora il governatore tutte quella di farti un tampone prima di partecipare al cenone della vigilia al pranzo di Natale la festa di Capodanno basta il fai da te ormai disponibile in farmacia e al supermercato a concluso Zaia ora la situazione covid nel mondo torna a peggiorare l’andamento della pandemia complice anche la variante omicron che si trasmette più velocemente e di cui si sa ancora poco con i dati settimanali che mi piacciono una ripresa della visione del virus salgono Infatti i contatti Ricordati le terapie Intensive i governi tornano così ad inasprire le misure introducendo dove è necessario l’uso della mascherina anche all’aperto la quarantena per chi arriva da altri paesi che non sia vaccinatatampone sempre per chi viaggia ma soprattutto le istituzioni invitano a vaccinarsi per far fronte alla pandemia particolarmente difficile la situazione negli Stati Uniti record di contagi covid nello stato di New York che ne hai più di 21000 in un giorno i numeri stanno aumentando di giorno in giorno ha detto la governatrice numerose esibizioni di Bra Dove sono state annullate a causa di focolai tra membri del CAF di una corte d’appello dell’Ohio intanto ha dato ragione al presidente americano John aziende con più di 100 dipendenti devono chiedere al proprio personale di vaccinarsi contro il codice presentare un test negativo settimanale indossare la mascherina per recarsi sul posto di lavoro il corpo di Marina congedato 103 militari che hanno rifiutato di contro il covid 1095 % di Marina in servizio immunizzate si stanno valutando le richieste di esenzione arrivate più del 97% delle forze militari americane parzialmente o totalmente vaccinato e la Alfonso arriva al 90,5% mentre la marina al 98% in Europa la situazione critica nel Regno Unito dove il premier Boris Johnson Apri ad un possibile eventuale lockdownDov’è circa il 10% dei nuovi casi di sospetta che siano riconducibili alla variante omicron nel frattempo il primo ministro francese annuncia un nuovo tour per utilizzare i 3 milioni di pazienti che ancora non ci sono vaccinati il comitato scientifico me l’hai mangiata covid ha invitato il governo di Parigi a introdurre restrizioni significative in vista del Capodanno in considerazione dell’accelerazione dell’epidemia proprio questa mattina in municipio della capitale francese ha annunciato la cancellazione dei fuochi d’artificio e dei concerti previsti sulle Champs elysées la sera del 31 dicembre è tutto grazie per averci seguito le news e tornano la prossima edizione

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa