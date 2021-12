Ultime Notizie Roma del 18-12-2021 ore 17:10

romadailynews radiogiornale informazione come un pomeriggio dalla redazione studio Giuliano Ferrigno primo piano al momento sul tavolo del governo non ci sono ulteriori restrizioni lo dice il Sottosegretario alla salute Andrea Costa Sky Tg24 dobbiamo Valutare con attenzione i dati per me la dici dei prossimi giorni delle prossime settimane dobbiamo analizzare i dati per quello che sono e in dubbio C’è un aumento dei contatti ma non c’è un aumento proporzionale gli ricoveri in terapia intensiva No assolutamente no con le pile costa sull’ipotesi di uno clown per non vaccinati però la luna pagina dedicata la cronaca scossa di terremoto in Lombardia di magnitudo 4.4 stata registrata alle 11:34 questa mattina in provincia di Bergamo c’è stata avvertita anche a Milano l’epicentro a Bonate Sotto in corso le verifiche della protezione civile al momento della storia erano ufficio L’ho percepita ma non più di tanto sono uscito in paese non c’era allarmismo di gente presa dal panico dice Carlo privisindaco di Bonate il tutto il primo cittadino riferisce di una situazione tranquilla nel paese aggiunge faremo le verifiche sugli edifici per accettare che non ci siano immobili lesionati anche l’otorino troverai sono morti questa mattina seguito da una gru da cantiere in via Genova il terzo operaio che era rimasto ferito ed era stato trasportato in condizioni gravissime in ospedale non ce l’ha fatta la gru caduta appoggiandosi su un palazzo di 7 piani sul posto quattro squadre dei Vigili del Fuoco ancora cronaca è stato arrestato Graziano Mesina nel corso della notte i carabinieri del Ros con il supporto in fase esecutiva del GS del comando provinciale Carabinieri di Nuoro dello squadrone eliportato cacciatori di Sardegna hanno tratto in arresto latitante dal luglio 2020 destinatario di un provvedimento di esecuzione pena 24 anni di reclusione emesso dalla Procura Generale presso la Corte di Appello di Cagliari Medina è stato rintracciato in un’abitazione nel nuorese erano due coniugi a casa militari dell’arma hanno trovato una somma di denaro che è stata sequestrata Una indagine lunga e complessa quella che ha portato i carabinieri arresto di Medina adesso gli investigatori Sono alla ricerca di eventuali in complicità dietro la sua fugatutto grazie per averci seguito le news tornano alla prossima edizione

