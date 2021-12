Ultime Notizie Roma del 18-12-2021 ore 18:10

romadailynews radiogiornale ritrovati sulle nostre frequenze appuntamento con l’informazione stasera dalla redazione oggi superiamo le 150 milioni di dosi di vaccino somministrate E questo può venire perché nel nostro paese c’è un grande Servizio Sanitario Nazionale e capillare che spesso purtroppo manca in tante ali del mondo non ministro della Salute Roberto Speranza il Ministero della Salute ha deciso che lunedì si farà una Play Store di una nuova verifica delle diverse varianti del nostro paese per capire anche questa omicron come si sta diffondendo aggiunto speranza le notizie ha sottolineato sono ancora parziali non definitive Massignano che è insidiosa problematica e che con tutta probabilità una maggiore capacità più contagiare Intanto il Presidente della Regione Veneto Luca Zaia ha deciso di anticipare i tempi del passaggio alla zona gialla introducendo le restrizioni già da oggi gialli anche Marco e Liguria e provincia autonoma di Trento a Corriere della Sera Zaia dichiaratocambio di colore anticipato lo considera un atto dovuto nel momento in cui i dati sanitari confermano che i quadri più di me oggi Qual è la regione sta peggiorando ritorno della mascherina all’aperto non ci sconvolgerà la vita ha spiegato io ho voluto aggiungere pure altre situazioni non previste ma fondamentali tra le misure previste aggiunto un sacco agli operatori sanitari dovranno fare il tampone ogni quattro giorni anziché 10 anche se vaccinati lo stesso dovranno fare gli agenti dopo il test di ingresso in ospedale sono state Inoltre introdotte delle raccomandazioni dettate dal buon senso ha sottolineato ancora il governatore su tutte quella di farci un tampone prima di partecipare al cenone della vigilia al pranzo di Natale la festa di Capodanno basta il fai da te ormai disponibile on-line e al supermercato a concluso Zaia Italia chiusura l’inchiesta per la strage avvenuta era venuta Dopo l’esplosione di sabato sera che ha provocato nove morti al momento a carico di ignoti lo rende noto il procuratore di Agrigento che Indaga per omicidio colposo plurimo e disastro colposo l’esplosione è stata prodotta da una bolla o camera di metano innescata da una casuale scintilla nel Inferno di fuoco e crolli di sabato sera hanno perso la vita ricordiamo 9 persone 10che una delle vittime era incinta e tutto grazie per averci seguito le news e tornano la prossima edizione

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa