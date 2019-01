Ultime Notizie Roma del 19-01-2019 ore 09:10

romadailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buongiorno dalla redazione Gabriella Luigi in studio la banca d’Italia rivede la stima di crescita del PIL 2019 passando dal 1 alla 0 e 6% le proiezioni centrali nella crescita Nel 2020 nel 2021 sono dello 0 e 9 e del 1% i rischi per la crescita sono al ribasso le Stime prevedono rallentamenti quindi ma Palazzo Chigi ribatte che proprio le ultime Stime di bankitalia indicano l’impostazione della manovra come espansiva è che il rallentamento economico sta investendo tutto il continente europeo serve coraggio dicono dal governo il procuratore speciale del resto Kate e Robert Muller ha contestato l’articolo di Bud sfide secondo cui Donald Trump ha ordinato il suo avvocato Michael Coin di mentire al congresso sul progetto per una Trump Tower a Mosca la descrizionecaratterizzazione non sono accurati vicepresidente che rincara è un giorno triste per il giornalismo almeno 20 persone sono rimaste uccise una settantina gravemente ustionato in Messico Centrale a causa di un enorme incendio divampato in un oleodotto che trasportava benzina la compagnia petrolifera confermata Con lo scopo è stato causato da una maldestra manipolazione di persone impegnate a rubare il combustibile ancora un naufragio sulla rotta Libia Italia stavolta per un gommone con una ventina di persone a bordo 50 km a nord-est di Tripoli 3 migranti sono stati salvati da un elicottero della Marina Militare italiana per corpi apparentemente senza vita sono stati visti in mare nessuna traccia degli altri passeggeri oggi l’organizzazione internazionale per I migranti registrato quasi il raddoppio degli arrivi in Europa nei primi 16 giorni dell’anno sullo stesso periodo del 2018 i morti accertati sono già 83 lo sport in chiusura calciodopo 20 giorni di stop torna in campo la serie A il primo anticipo alle 15:00 a Roma Torino poi seguirà udinese-parma in serata Inter Sassuolo in campo anche la serie B nello sci a Cortina si disputa la discesa libera donne a wengen in Svizzera l’omologa gara maschile è tutto dalla redazione buona giornata

