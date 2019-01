Ultime Notizie Roma del 19-01-2019 ore 10:10

romadailynews radiogiornale una Buongiorno dalla redazione l’informazione Gabriella Luigi in studio in apertura andiamo in Messico dove almeno 20 persone sono rimaste uccise una settantina gravemente ustionati nel Messico Centrale a causa di un enorme incendio divampato in un oleodotto che trasportava benzina la compagnia petrolifera confermato Con lo scopo è stato causato da una maldestra manipolazione di persone impegnate a rubare combustibile ancora un naufragio sulla rotta Libia Italia stavolta per un gommone con una ventina di persone a bordo 50 km a nord-est di Tripoli 3 migranti sono stati salvati da un elicottero della Marina Militare Italiana tre corpi apparentemente senza vita sono stati visti in mare nessuna traccia degli altri passeggeri è proprio oggi l’ho Imma registrato quasi il doppio degli arrivi in Europa nei primi 16 giorni dell’anno soloadesso periodo del 2018 i morti accertati sono già 83 class action contro Oracle accusata da oltre 4200 lavoratrici di discriminare le donne pagandole sistematicamente di meno in media 13000 dollari all’anno rispetto ai colleghi uomini che svolgono mansioni simili un’analisi delle buste paga evidenziato secondo la causa che le donne a parità di lavoro hanno in media altre 8% in meno nello stipendio base Matera da oggi è ufficialmente capitale della cultura Ted il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella il premier Giuseppe Conte per l’inaugurazione la cerimonia sarà condotta da Gigi Proietti trasmette in diretta su Radio 1 in eurovisione le celebrazioni si apriranno con ballerini luminescenti che si trasformano in cavalli e Stefano Bollani al piano come solista e con le bande nell’inno da lui stesso realizzato è tutto dalla redazione buona

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa