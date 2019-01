Ultime Notizie Roma del 19-01-2019 ore 11:10

romadailynews radiogiornale ritornata dalla redazione studio Roberta Frascarelli almeno 20 persone sono rimaste uccise una settantina gravemente ustionata nel Messico Centrale a causa di un enorme incendio divampato in un oleodotto che trasportava benzina ha detto il governatore dello stato di hidalgo paia dell’oleodotto sarebbe esploso in seguito alla perforazione legale della conduttura dalla quale in molti pensavano di approvvigionarsi abusivamente con dei secchi le norme incendio che è verificato in una piccola città dello stato di hidalgo a circa 100 km a nord città del Messico 30 terroristi latitanti 27 di sinistra essere di destra e loro nomi sono sul tavolo del vice premier e Ministro dell’Interno Matteo Salvini lo si apprende da fonti del Viminale ti tratta dell’elenco aggiornato Che intelligenza e forze dell’ordine hanno rielaborato dopo l’arresto di Cesare Battisti63014 sono in Francia isolata italiano su impulso di Salvini è pronto a passi ufficiali per chiedere collaborazione e i paesi che stanno ospitando i latitanti a partire da Parigi L’obiettivo è assicurare terroristi alla giustizia italiana la scure non era in attesa ma è ugualmente pesante per il 2019 anche la banca d’Italia Italia fortemente le Stime di crescita del PIL dal lun percento allo 0,6% con una possibilità di recessione tecnica sebbene nel bollettino la parola non compaia a fine 2018 a causa di una ultimo trimestre forse negativo dopo che già il terzo si era chiuso col segno meno meno 0,2 la certezza arriverà dall’istat a fine mese un gommone con una ventina di persone a bordo in precarie condizioni di galleggiabilità è stato avvistato nel pomeriggio di ieri da un aereo della Marina Militare Italiana 50 km a nord dalle coste di Tripoli Il velivolo ha lanciato due Zattera in mare dafoto l’area per mancanza di carburante successivamente un elicottero della nave Duilio ha recuperato un naufrago in mare e due sulle Zattere in ipotermia mentre altre tre persone sono state viste in mare senza alcun apparente segno di vita lo fa sapere la Marina l’elicottero della Marina every Decollato per l’evacuazione medica dei tre naufraghi che si trovano in condizioni serie verso Lampedusa il primo ministro canadese Justin trudeau ritiene che hai la trentaquattrenne canadese scomparsa in Burkina Faso insieme con l’italiano Luca tacchetto sia viva riferiscono media canadesi da quello che sappiamo si ha risposto Te lo do in conferenza stampa la domanda se cadesse chiedi se fosse viva ha sottolineato che le autorità canadesi sono al lavoro con i pattini internazionali per saperne di più e di tutto per ora dalla redazione appuntamento alle prossime

