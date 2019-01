Ultime Notizie Roma del 19-01-2019 ore 12:10

romadailynews radiogiornale di nuovo Ben trovati dalla redazione in studio Roberta Frascarelli 30 terroristi latitanti 27 di sinistra e tre di destra e loro non mi sono sul tavolo del vice premier e Ministro dell’Interno Matteo Salvini lo si apprende da fonti del Viminale si tratta dell’elenco aggiornato intelligenza e forze dell’ordine Allora elaborato dopo l’arresto di Cesare Battisti dei 30 14 sono in Francia il governo italiano su impulso di Salvini è pronto passi ufficiali per chiedere collaborazione ai paesi che stanno ospitando i latitanti a partire da Parigi l’obiettivo assicurare terroristi alla giustizia italiana in un mondo lacerato da guerra o di nazionalismi e divisioni la preghiere l’impegno comuni per una maggiore giustizia non sono rimandabili sono missioni che non possiamo permetterci lo ha detto il papà ricevendo in udienza una delegazione ecumenica della chiesa luterana di Finlandiail papà rinnova per questo l’appello ad un impegno comune dei Cristiani nel segno del cammino ecumenico non si può operare per la giustizia da soli la giustizia per tutti si chiede e Siri cerca insieme a aggiunto almeno 20 persone sono rimaste uccise una settantina gravemente ustionata nel Messico Centrale a causa di un enorme incendio divampato in un oleodotto che trasportava benzina ha detto il governatore dello stato di hidalgo Omar paias l’oleodotto sarebbe esplosa in seguito alla perforazione illegale della conduttura dellaqua le molti tentavano di approvvigionarsi abusivamente con dei secchi le norme incendio si è verificato in una piccola città me lo stato di hidalgo a circa 100 km a nord di Città del Messico il primo ministro canadese Justin trudeau ritiene che hai di Blaze la trentaquattrenne canadese scomparse in Burkina Faso insieme con l’italiano Luca sacchetto sia viva riferiscono media canadesi da quello che sappiamo si ha risposto Te lo do in conferenza stampa la domanda se credete che evita fosse vivaha sottolineato che le autorità canadesi sono al lavoro con i partner internazionali per saperne di più dal 15 dicembre scorso non si hanno notizie di Lucia sacchetto 30 anni di Vigonza figlia dell’ex sindaco della località Padovana Nunzio scomparso nel nulla nel corso di un viaggio. in Burkina Faso in tribunale di Milano ha condannato a 2 anni e 6 mesi Renzo Bossi figlio di Umberto Bossi detto il trota è un anno e otto mesi l’ex igienista dentale di Silvio Berlusconi Nicole Minetti 357 imputati al processo sulla cosiddetta rimborsopoli al Pirellone tutti ex consiglieri ed ex assessori in Regione Lombardia tranne uno e due sono stati altri consiglieri della Lega e del PDL ed è tutto Per ora grazie dell’attenzione. Lincoln i prossimi giorni

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa