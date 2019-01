Ultime Notizie Roma del 19-01-2019 ore 15:10

romadailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione in studio Roberta Frascarelli è stato rapito Ho inghiottito da un Gorgo dove non si trova più niente lo ha detto al mattino di Padova Nunzio tacchetto padre di Luca e all’architetto di Vigonza Padova di cui non si hanno più notizie da Pombia del Burkina Faso con l’amica canadese è di Blaze la cosa più probabile sottolinea che sia stato rapito per fini politici economici Secondo noi non dal giradischi da gente che parte Roma giunta rispondendo ad una domanda su quale potesse essere la motivazione del sequestro 30 terroristi latitanti 27 di sinistra e tre di destra e loro nomi sono sul tavolo del vicepremier e Ministro dell’Interno Matteo Salvini lo si apprende da fonti del Viminale si tratta dell’elenco aggiornato of intelligence e forze dell’ordine hanno rielaborato dopo l’arresto diCesare Battisti svolta nelle indagini sulla scomparsa della piccola e speranza una bimba Rom di 20 mesi di cui non si hanno più notizie del 23 dicembre giorno in cui il furgone della sua famiglia è stato distrutto da un incendio alla periferia di Cagliari il padre e la madre 2 28 anni sono stati fermati dalla squadra mobile per omicidio Inizialmente si pensava che la bimba fosse morta nel rogo ma in quello che resta del mezzo non si trovarono tracce il furgone era parcheggiato al Villaggio dei Pescatori di Giorgino alla periferia di Cagliari padre e madre altri quattro bambini si trovano fuori mentre il mezzo veniva avvolto dalle fiamme e parlarono di rapimento di un sequestro della piccola da parte di un gruppo di stranieri dichiarazione questa che non ha trovato alcun riscontro ieri notte è arrivata la svolta con il fermo della polizia All’inizio dei funerali del sindaco di Danzica padre adamovich l’arcivescovo Glock ha trasmesso i familiari del defunto le condoglianze di Papa Francesco che anche il viacoloro dei rosari i funerali iniziati con il suono delle sirene in tutta città baltiche al sono seguiti da 3500 persone dentro la basilica e un’immensa folla davanti agli schermi in vari punti della città un uomo di 60 anni è stato condannato dal tribunale di Piacenza a 2 anni di reclusione per maltrattamenti stalking lesioni e tentata violenza privata nei confronti della moglie si è conclusa Cosa è il processo per una serie di maltrattamenti andati avanti per una ventina di anni durante una convivenza caratterizzata da un marito aggressivo È geloso in un caso per vendetta verso la donna il sessantenne la iscritta a sua insaputa in una chat erotica di incontri su internet un comportamento persecutorio che si è aggravato Quando la moglie due anni fa ha deciso di denunciarlo alla polizia il giudice oltre a stabilire un risarcimento economico in favore della vittima non gli ha sospeso la pena a causa di diversi precedenti penali e per ora ci fermiamo qui Grazie dell’attenzione.alle prossime news

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa