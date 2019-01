Ultime Notizie Roma del 19-01-2019 ore 17:10

romadailynews radiogiornale Nuovo appuntamento con l’informazione Buon pomeriggio dalla redazione studio Giuliano Ferrigno economia in apertura rispetto all’anno anticrisi 2007 l’Italia deve ancora recuperare i 4,2 punti percentuali di PIL è 19,2 punti di investimenti a distanza di 10 anni in oltre i consumi delle famiglie sono ridotti del 1,9% e il reddito disponibile in calo del 6,8% di materia di lavoro l’occupazione ha aumentato del 1,7% mentre il tasso di disoccupazione è salito del 84,4 non rileva la tizia secondo la quale molto probabilmente l’Italia recupererà i 4 punti di PIL pensi del 2007 non prima del 2024 Inoltre non è da escludere che se la crescita del PIL dovesse essere molto meno del + 1 % stimato dal governo Conte quest’ultimo dovrà approvare una manovra correttiva già prima dell’estate gli esteri l’unità di crisi della Farnesina sta seguendo con la massima attenzione la vicenda dell’italiano Luca tacchetto e della sua compagna di viaggio canadese scomparsi in Burkina Faso paese africano e quanto sottolineano punti del Ministero degli Esteri che sottolineano che al momento è necessario mantenere il massimo riserbo il padre dell’uomo sostiene che il tacchetto la cosa più probabile che sia stato rapito per fini politici puoi conomici Secondo noi non da zia Titti dice sempre il padre il premier canadese trudeau ieri aveva affermato che in base alle informazioni la compagna di viaggio di tacchetto sarebbe vi va andiamo in Francia due mesi dalla prima mobilitazione di sabato 17 novembre le diverse anime del movimento dei gilet gialli Portami in piazza in tutta la Francia per il decimo sabato di protette altre manifestazioni sono previste agli champs-elysées comporre un grande anello giallo di 15 km lungo le strade di tutta la capitale oltre a Parigi proteste sono previste a Lione bordeaux e in altre città francesi sono 80.000 gli agenti di spiegati 5000 solo a Parigi ultima notizia di chiusura ancora un naufragio sulla rotta Libia Italia stavoltarumore con una ventina di persone a bordo 50 km hanno detto di Tripoli 3 migranti sono stati salvati da un elicottero della Marina Militare italiana e portati all’hotspot di Contrada a Lampedusa per corpi apparentemente senza vita sono stati visti in mare nessuna traccia degli altri passeggeri proprio oggi l’ho registrato quasi il raddoppio degli arrivi in Europa nei primi 16 giorni dell’anno sullo stesso periodo del 2018 i morti accertati sono già 83 e tutto grazie per averci seguito alle news tornano alla prossima edizione

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa