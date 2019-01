Ultime Notizie Roma del 19-01-2019 ore 18:10

romadailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione in studio a Giuliano Ferrigno in questo sabato 19 gennaio l’informazione 30 terroristi latitanti 27 di sinistra e tre di destra e loro nomi sono sul tavolo del vicepremier e Ministro dell’Interno Matteo Salvini Toys a prende da fonti del Viminale si tratta del è aggiornato che l’intelligente le forze dell’ordine hanno rielaborato dopo l’arresto di Cesare Battisti dei 30 in elenco 14:00 sono in francia, in italiano su incontro di Matteo Salvini è pronta a farsi ufficiali per chiedere collaborazione ai paesi che ospitano i latitanti se serve sono pronto a partire per Parigi per incontrare i macarons oppure devi portare in Italia questi assassini le parole del Ministro dell’Interno e Matera da oggi è ufficialmente capitale della cultura questa mattina si è svolta la prima parte della giornata inaugurale alla presenza del premier Giuseppe Conte il momento clou è in programma questa sera con uno spettacolo condotto da Gigi Proietti al quale si sarà anche il Presidente della Repubblica Sergio Mattarellacommenta Questa è la risposta di materia del Sud il Ministro dei beni culturali bonisoli assicura che materia può diventare un nuovo modello di sviluppo dell’intero sud e annuncia stiamo parlando con la scala per fare qualcosa in città nuovo monito di Papa Francesco in un mondo lacerato da guerra o di nazionalismi e divisioni la preghiera l’impegno comune per una maggiore giustizia non sono rimandabili sono missioni che non possiamo permetterci le parole del papà che ha ricevuto in udienza una delegazione della chiesa luterana di Finlandia Francesco rinnova per questo l’appello ad un impegno comune dei Cristiani non si può operare sulle parole per la giustizia da soli la giustizia per tutti si chiede che si ricerca insieme ultime notizie in chiusura studenti associazioni sindacati in piazza questa mattina ad Afragola vicino a Napoli per la mobilitazione anti camorra organizzata dalla filiale con le associazioni del territorio dopo gli episodi intimidatori con l’esplosione di 8 bombe che si sono verificati negli ultimi giorni nel comune a nord di Napoli gli altri è presente il pizzaiolo Gino Sorbillo davanti alla pizzeria qualche sera fa è esplosa una bomba carta e tutto grazie per averci seguitole news tornano alla prossima edizione

