Ultime Notizie Roma del 19-01-2019 ore 19:10

romadailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buonasera dalla redazione aggiornamenti sul naufragio del gommone con 120 migranti a bordo sulla tratta Lidia Italia potrebbe essere una nuova strage quella avvenuta ieri al largo delle Coste libiche dei naufraghi salvati da un elicottero della Marina Militare Italiana portati a Lampedusa hanno raccontato Aloi me che a bordo del gommone c’erano 120 persone dopo 11 ore di navigazione è il loro racconto hanno imbarcato acqua e hanno cominciato ad affrontare le persone ad affogare sono rimasti diverse ore in acqua tra i dispetti al momento 117 spiega il portavoce del o In un primo momento si parlava di poche decine di profughi ci sono 10 donne di cui una incinta e due bambini di cui uno di 2 mesi la cronaca secondo morto sulle montagne dell’Alto Adige uno scalatore è stato travolto da una valanga mentre stava scalando una cascata di ghiaccio in Val Longa una laterale della Val Gardenatrascinato dalle masse nevose per centinaia di metri da morto sul colpo incidente Si è verificato un po’ po’ lontano dal centro di addestramento Alpini dei Carabinieri sul posto sono intervenuti gli uomini del soccorso alpino è un elicottero per il bilancio delle estrusioni di un oleodotto nello stato messicano di hidalgo è salita a 66 morti e 76 feriti l’ha confermato il governatore precisando che si tratta di una cifra non definitiva la compagnia petrolifera statale the next ha confermato proprio stato causato download otto a seguito di una maldestra manipolazione di persone impegnate rubare combustibile in chiusura andiamo in Francia due mesi dalla prima mobilitazione di sabato 17 novembre le diverse anime del movimento di Gila gialli tornano in piazza in tutta la Francia per il decimo sabato di protette il corteo che segnala Maggiore adesione è partito da Piazza degli invalidi a Parigi altre manifestazioni agli champs-elysées un anello giallo di 15 km lungo tutte le strade della capitale oltre a Parigi proteste oggi anche a Lione bordeaux sono stati 80 mila gli agenti di spiegati 5000 sono a Parigi è tutto grazie per averci seguito le newsalla prossima edizione

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa