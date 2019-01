Ultime Notizie Roma del 19-01-2019 ore 20:10

romadailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buonasera dalla redazione studio Giuliano Ferrigno 30 terroristi latitanti 27 di sinistra e di destra i loro nomi sono sul tavolo del vicepremier il Ministro dell’Interno Matteo Salvini dei trentini elenco 14:00 sono in Francia il governo italiano è pronta passi ufficiali per chiedere collaborazione paesi che ospitano i latitanti se serve sono pronto per partire per Parigi per incontrare Macron potevi portare in Italia questi assassini le parole del Ministro dell’Interno Matteo Salvini è l’unità di crisi della Farnesina sta seguendo con la massima attenzione la vicenda dell’italiano Luca tacchetto e della sua compagna di viaggio canadese edit-place scomparsi in Burkina Faso non sottolineano Fonti del ministero degli altri che invita al massimo riserbo la procura di Roma per sequestro di persona il premier canadese trudeau ieri aveva affermato che in base alle informazioni Edit sarebbe ancora vita torniamo in Italia Questa è la risposta di Matera e del Sud lo ha detto il premier Giuseppe Conte entrando nelladella Cava del sole per la cerimonia inaugurale di Matera 2019 era presente anche il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella Questo arriva dito deve essere l’anno della riscossa perché è una cosa dolorosa inaccettabile che per venire da Roma Qui bisogna essere in macchina da uomo del Sud aggiunto Giuseppe Conte da presidente del consiglio ho fiducia che Dal riscatto di Matera parta il riscatto dell’intero Sud il governo soltera gli investimenti che servono ministro bonisoli di Chiara può diventare un nuovo modello di sviluppo per tutto il sud chiusura l’economia arriva uno sconto Irpef sulla liquidazione dipendenti pubblici per assorbire i maggiori costi di chi si farà anticipare la buonuscita da un finanziamento bancario un articolo del decreto nella norma su quota 100 pizza una serie di alleggerimenti sul prelievo fiscale quando verrà pagato il trattamento di fine servizio tfs lo sconto che varia da 1,5 punti percentuali se l’identità vera e propria arriva con un anno di vita da 7,5. inserita rdo è superiore a 5 anni non si applica per l’indennità sopra i €50000 con il decretone introdotta una stretta sul gioco illegale con damaschi multahai vinti €50000 e tutto grazie per averci seguito le news tornano la prossima edizione

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa